Набиуллина рассказала о замедлении экономического роста

Замедление темпов роста экономики РФ неизбежно при выходе из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Замедление темпов роста экономики РФ неизбежно при выходе из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Экономика ... в этом году продолжает, в следующем продолжит расти, по нашим оценкам. Пусть более медленными темпами, чем предыдущие два года, - на выходе из перегрева не может быть по-другому - но это рост", - сказала она.
