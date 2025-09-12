Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала о замедлении экономического роста - 12.09.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о замедлении экономического роста
Набиуллина рассказала о замедлении экономического роста - 12.09.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о замедлении экономического роста
Замедление темпов роста экономики РФ неизбежно при выходе из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Замедление темпов роста экономики РФ неизбежно при выходе из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Экономика ... в этом году продолжает, в следующем продолжит расти, по нашим оценкам. Пусть более медленными темпами, чем предыдущие два года, - на выходе из перегрева не может быть по-другому - но это рост", - сказала она.
рф
15:33 12.09.2025 (обновлено: 15:34 12.09.2025)
 
Набиуллина рассказала о замедлении экономического роста

Набиуллина: замедление экономического роста неизбежно при выходе из перегрева

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Замедление темпов роста экономики РФ неизбежно при выходе из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Экономика ... в этом году продолжает, в следующем продолжит расти, по нашим оценкам. Пусть более медленными темпами, чем предыдущие два года, - на выходе из перегрева не может быть по-другому - но это рост", - сказала она.
