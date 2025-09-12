https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862196692.html

Набиуллина рассказала о замедлении экономического роста

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Замедление темпов роста экономики РФ неизбежно при выходе из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Экономика ... в этом году продолжает, в следующем продолжит расти, по нашим оценкам. Пусть более медленными темпами, чем предыдущие два года, - на выходе из перегрева не может быть по-другому - но это рост", - сказала она.

