Финальное решение по бюджету принимает правительство, заявила Набиуллина

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ принимает участие в бюджетном процессе, но окончательное решение принимает правительство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы принимаем участие в обсуждении с правительством направлений бюджетной политики, но, конечно, об окончательных решениях объявит правительство", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.
