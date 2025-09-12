https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862196821.html

Финальное решение по бюджету принимает правительство, заявила Набиуллина

2025-09-12T15:37+0300

2025-09-12T15:37+0300

2025-09-12T15:38+0300

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ принимает участие в бюджетном процессе, но окончательное решение принимает правительство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы принимаем участие в обсуждении с правительством направлений бюджетной политики, но, конечно, об окончательных решениях объявит правительство", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.

