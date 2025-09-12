https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862197121.html
ЦБ ожидает рост экономики в 2025 году в рамках прогноза
ЦБ ожидает рост экономики в 2025 году в рамках прогноза - 12.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает рост экономики в 2025 году в рамках прогноза
12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. ЦБ ожидает рост экономики РФ в 2025 году в рамках прогноза, ближе к нижней границе в 1%, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "По году в целом мы ожидаем роста экономики в рамках нашего прогноза, сейчас экономика замедляется в рамках наших ожиданий, но ближе к нижней границе", - сказала она в ходе пресс-конференции. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, в рамках базового сценария Банк России ожидает прирост ВВП по итогам 2025 года в коридоре 1-2%.
