Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала о проблемных проектах на рынке жилья - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862197577.html
Набиуллина рассказала о проблемных проектах на рынке жилья
Набиуллина рассказала о проблемных проектах на рынке жилья - 12.09.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о проблемных проектах на рынке жилья
Доля проблемных проектов на рынке жилья РФ составляет порядка 5%, с начала года ситуация не изменилась, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T15:46+0300
2025-09-12T15:51+0300
рф
недвижимость
финансы
банки
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856477013_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_e9d7c635f86d32fb037b26068df9429b.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Доля проблемных проектов на рынке жилья РФ составляет порядка 5%, с начала года ситуация не изменилась, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Наши расчеты другие. По оценке банков, на проблемные проекты сейчас приходится около 5% портфеля. Эта доля не изменилась по сравнению с началом года", - сказала она.
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862197754.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856477013_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_7964f9bb0278b83ea94146a2cab6b737.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, недвижимость, финансы, банки, эльвира набиуллина
РФ, Недвижимость, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина
15:46 12.09.2025 (обновлено: 15:51 12.09.2025)
 
Набиуллина рассказала о проблемных проектах на рынке жилья

Набиуллина: доля проблемных проектов на рынке жилья составляет около 5%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина . Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Доля проблемных проектов на рынке жилья РФ составляет порядка 5%, с начала года ситуация не изменилась, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Наши расчеты другие. По оценке банков, на проблемные проекты сейчас приходится около 5% портфеля. Эта доля не изменилась по сравнению с началом года", - сказала она.
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Набиуллина назвала утверждения о технической рецессии дискуссионными
15:51
 
РФНедвижимостьФинансыБанкиЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала