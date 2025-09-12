https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862197577.html
Набиуллина рассказала о проблемных проектах на рынке жилья
Набиуллина рассказала о проблемных проектах на рынке жилья
Доля проблемных проектов на рынке жилья РФ составляет порядка 5%, с начала года ситуация не изменилась, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Доля проблемных проектов на рынке жилья РФ составляет порядка 5%, с начала года ситуация не изменилась, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Наши расчеты другие. По оценке банков, на проблемные проекты сейчас приходится около 5% портфеля. Эта доля не изменилась по сравнению с началом года", - сказала она.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856477013_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_7964f9bb0278b83ea94146a2cab6b737.jpg
