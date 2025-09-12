https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862197667.html

Банки идут навстречу закредитованным застройщикам, заявила Набиуллина

Банки идут навстречу закредитованным застройщикам, заявила Набиуллина - 12.09.2025, ПРАЙМ

Банки идут навстречу закредитованным застройщикам, заявила Набиуллина

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Российские банки идут навстречу закредитованным застройщикам и реструктурируют кредиты, если видят перспективы их возврата, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Могут быть отдельные проекты, которые продаются не так хорошо. Могут быть отдельные компании, которые закредитованы. Отдельные компании могут сдвигать сроки сдачи. Мы видим, что банки в таких случаях идут навстречу таким застройщикам, реструктурируют кредиты, если они видят перспективы продажи квартир в разумный срок. И банки заинтересованы в том, чтобы объекты были достроены, квартиры были проданы, и кредиты им вернулись", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.

