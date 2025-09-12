Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина назвала утверждения о технической рецессии дискуссионными - 12.09.2025
Набиуллина назвала утверждения о технической рецессии дискуссионными
Набиуллина назвала утверждения о технической рецессии дискуссионными - 12.09.2025, ПРАЙМ
Набиуллина назвала утверждения о технической рецессии дискуссионными
Утверждения о технической рецессии в России носят дискуссионный характер, речь идет о замедлении экономики после перегрева, заявила глава регулятора Эльвира... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T15:51+0300
2025-09-12T15:51+0300
россия
финансы
эльвира набиуллина
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/25/840412535_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_cfd539e4f490e968673d28650d10a994.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Утверждения о технической рецессии в России носят дискуссионный характер, речь идет о замедлении экономики после перегрева, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Даже утверждение о технической рецессии на сегодняшний день выглядит, по крайней мере, дискуссионным. У нас действительно есть охлаждение, то есть замедление роста экономики. Это естественно при выходе из перегрева, когда производственные возможности должны догнать спрос", - сказала Набиуллина. Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
россия, финансы, эльвира набиуллина, банк россия
РОССИЯ, Финансы, Эльвира Набиуллина, банк Россия
15:51 12.09.2025
 
Набиуллина назвала утверждения о технической рецессии дискуссионными

Набиуллина: утверждения о технической рецессии носят дискуссионный характер

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Утверждения о технической рецессии в России носят дискуссионный характер, речь идет о замедлении экономики после перегрева, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Даже утверждение о технической рецессии на сегодняшний день выглядит, по крайней мере, дискуссионным. У нас действительно есть охлаждение, то есть замедление роста экономики. Это естественно при выходе из перегрева, когда производственные возможности должны догнать спрос", - сказала Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Банки идут навстречу закредитованным застройщикам, заявила Набиуллина
