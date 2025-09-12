https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862197754.html
Набиуллина назвала утверждения о технической рецессии дискуссионными
Набиуллина назвала утверждения о технической рецессии дискуссионными
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Утверждения о технической рецессии в России носят дискуссионный характер, речь идет о замедлении экономики после перегрева, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Даже утверждение о технической рецессии на сегодняшний день выглядит, по крайней мере, дискуссионным. У нас действительно есть охлаждение, то есть замедление роста экономики. Это естественно при выходе из перегрева, когда производственные возможности должны догнать спрос", - сказала Набиуллина. Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
