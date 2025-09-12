https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862197940.html
Российский рынок акций усилил снижение
2025-09-12T15:53+0300
2025-09-12T15:53+0300
2025-09-12T15:54+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение до 2% после заявлений президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, следует из данных Московской биржи.Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что разочарован темпом урегулирования украинского конфликта. Он также отметил, что возможные ограничения против РФ могут затронуть нефтяной и банковский секторы, а также пошлины.К 15.47 мск индекс Мосбиржи снижался на 2,14%, до 2 846,00. До заявлений он снижался на 1,35%, а после них в моменте на пике усиливал снижение до 2,29%.
