Набиуллина рассказала, в чем россияне предпочитают хранить сбережения

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ЦБ не видит переключения россиян с рублевых сбережений на валютные, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Мы не видим переключения граждан с рублевых сбережений на иностранную валюту, наличную или иную. Граждане ведут себя вполне рационально, они пользуются высокими ставками для хранения сбережений в рублях", - сказала Набиуллина.Глава регулятора также добавила, что ЦБ РФ не может подтвердить, что россияне наращивают валютные сбережения. "Здесь может быть просто есть некоторая не совсем корректная интерпретация данных, потому что если валютные активы мерить в долларах, то нужно учитывать, что часть этих активов люди сберегают не в долларах, а в другой валюте, в юанях, например, и так далее", - отметила она."И когда доллар дешевеет по отношению к этой валюте, то мы увидим увеличение стоимости актива в долларах, хотя они выражены в юанях, а мы смотрим на доллары. И ровно это происходит в этом году, доллар на мировых рынках слабеет", - заключила Набиуллина.Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.

