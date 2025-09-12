Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала, в чем россияне предпочитают хранить сбережения - 12.09.2025
Набиуллина рассказала, в чем россияне предпочитают хранить сбережения
Набиуллина рассказала, в чем россияне предпочитают хранить сбережения - 12.09.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, в чем россияне предпочитают хранить сбережения
ЦБ не видит переключения россиян с рублевых сбережений на валютные, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
2025-09-12T15:56+0300
2025-09-12T16:41+0300
финансы
россия
банк россия
эльвира набиуллина
банки
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ЦБ не видит переключения россиян с рублевых сбережений на валютные, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Мы не видим переключения граждан с рублевых сбережений на иностранную валюту, наличную или иную. Граждане ведут себя вполне рационально, они пользуются высокими ставками для хранения сбережений в рублях", - сказала Набиуллина.Глава регулятора также добавила, что ЦБ РФ не может подтвердить, что россияне наращивают валютные сбережения. "Здесь может быть просто есть некоторая не совсем корректная интерпретация данных, потому что если валютные активы мерить в долларах, то нужно учитывать, что часть этих активов люди сберегают не в долларах, а в другой валюте, в юанях, например, и так далее", - отметила она."И когда доллар дешевеет по отношению к этой валюте, то мы увидим увеличение стоимости актива в долларах, хотя они выражены в юанях, а мы смотрим на доллары. И ровно это происходит в этом году, доллар на мировых рынках слабеет", - заключила Набиуллина.Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
15:56 12.09.2025 (обновлено: 16:41 12.09.2025)
 
Набиуллина рассказала, в чем россияне предпочитают хранить сбережения

Набиуллина: ЦБ не видит переключения россиян с рублевых сбережений на валютные

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ЦБ не видит переключения россиян с рублевых сбережений на валютные, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Мы не видим переключения граждан с рублевых сбережений на иностранную валюту, наличную или иную. Граждане ведут себя вполне рационально, они пользуются высокими ставками для хранения сбережений в рублях", - сказала Набиуллина.
Глава регулятора также добавила, что ЦБ РФ не может подтвердить, что россияне наращивают валютные сбережения. "Здесь может быть просто есть некоторая не совсем корректная интерпретация данных, потому что если валютные активы мерить в долларах, то нужно учитывать, что часть этих активов люди сберегают не в долларах, а в другой валюте, в юанях, например, и так далее", - отметила она.
"И когда доллар дешевеет по отношению к этой валюте, то мы увидим увеличение стоимости актива в долларах, хотя они выражены в юанях, а мы смотрим на доллары. И ровно это происходит в этом году, доллар на мировых рынках слабеет", - заключила Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
Финансы
 
 
