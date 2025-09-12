https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862198519.html
В ЦБ рассказали о ситуации с колебанием курса рубля
В ЦБ рассказали о ситуации с колебанием курса рубля - 12.09.2025, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о ситуации с колебанием курса рубля
О систематическом ослаблении рубля говорить не стоит, это колебания курса, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на пресс-конференции. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T16:00+0300
2025-09-12T16:00+0300
2025-09-12T16:12+0300
алексей заботкин
рф
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. О систематическом ослаблении рубля говорить не стоит, это колебания курса, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на пресс-конференции."Говорить о том, что происходит систематическое ослабление курса, наверное, не стоит, происходят колебания на уровнях сравнительно крепкого курса по отношению к истории последних двух лет", - сказал он.
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862197577.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04299b6d1c834e1d086e7e8f98174e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей заботкин, рф, рынок
Алексей Заботкин, РФ, Рынок
В ЦБ рассказали о ситуации с колебанием курса рубля
ЦБ: о систематическом ослаблении рубля говорить не стоит
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. О систематическом ослаблении рубля говорить не стоит, это колебания курса, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на пресс-конференции.
"Говорить о том, что происходит систематическое ослабление курса, наверное, не стоит, происходят колебания на уровнях сравнительно крепкого курса по отношению к истории последних двух лет", - сказал он.
Набиуллина рассказала о проблемных проектах на рынке жилья