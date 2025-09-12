Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-12T16:00+0300
2025-09-12T16:12+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. О систематическом ослаблении рубля говорить не стоит, это колебания курса, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на пресс-конференции."Говорить о том, что происходит систематическое ослабление курса, наверное, не стоит, происходят колебания на уровнях сравнительно крепкого курса по отношению к истории последних двух лет", - сказал он.
16:00 12.09.2025 (обновлено: 16:12 12.09.2025)
 
В ЦБ рассказали о ситуации с колебанием курса рубля

ЦБ: о систематическом ослаблении рубля говорить не стоит

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. О систематическом ослаблении рубля говорить не стоит, это колебания курса, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на пресс-конференции.
"Говорить о том, что происходит систематическое ослабление курса, наверное, не стоит, происходят колебания на уровнях сравнительно крепкого курса по отношению к истории последних двух лет", - сказал он.
Набиуллина рассказала о проблемных проектах на рынке жилья
