Минпромторг предложил учитывать мощность двигателя в утилизационном сборе
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля, сообщило министерство. Ранее в сентябре ассоциация "Объединение автопроизводителей России" предложила внести изменения в параметры расчета утилизационного сбора, в частности, определять его размер в зависимости от мощности двигателя автомобиля, а не его объема, соответствующие письма были отправлены главе Минпромторга РФ Антону Алиханову, в Государственную Думу и в Совет Федерации. "Чтобы снизить вероятность некорректных расчётов, Минпромторг России предлагает ввести дополнительные показатели для легковых автомобилей (категория М1). Согласно предлагаемым изменениям, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объёма двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, на данный момент в отношении легковых автомобилей установлены коэффициенты расчёта суммы утилизационного сбора в зависимости от объёма двигателя и года выпуска. При этом высокомощные транспортные средства с небольшими объёмами двигателя, в том числе электромобили и последовательные гибриды, что и делает изменения актуальными.
