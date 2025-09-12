https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862199438.html
Реальный эффективный курс рубля в январе-августе вырос на 25,4 процента
Реальный эффективный курс рубля в январе-августе вырос на 25,4 процента - 12.09.2025, ПРАЙМ
Реальный эффективный курс рубля в январе-августе вырос на 25,4 процента
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе вырос на 25,4%, а в... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T16:13+0300
2025-09-12T16:13+0300
2025-09-12T16:13+0300
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе вырос на 25,4%, а в августе снизился на 2,1%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 2,3% по сравнению с июлем, к евро - на 1,7%, а к юаню - на 2,3%. Номинальный курс рубля к доллару в августе снизился на 1,8%, к евро - на 1%, к юаню - на 1,5%.
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862197940.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1545c51a8710a9c6e2075c2d0786280.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф
Реальный эффективный курс рубля в январе-августе вырос на 25,4 процента
ЦБ: реальный эффективный курс рубля в январе-августе вырос на 25,4%
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе вырос на 25,4%, а в августе снизился на 2,1%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 2,3% по сравнению с июлем, к евро - на 1,7%, а к юаню - на 2,3%.
Номинальный курс рубля к доллару в августе снизился на 1,8%, к евро - на 1%, к юаню - на 1,5%.
Российский рынок акций усилил снижение