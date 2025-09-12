https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862199438.html

Реальный эффективный курс рубля в январе-августе вырос на 25,4 процента

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе вырос на 25,4%, а в августе снизился на 2,1%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 2,3% по сравнению с июлем, к евро - на 1,7%, а к юаню - на 2,3%. Номинальный курс рубля к доллару в августе снизился на 1,8%, к евро - на 1%, к юаню - на 1,5%.

