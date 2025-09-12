Курс юаня в пятницу перешел к снижению

https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862201615.html

Курс китайской валюты к рублю в пятницу перешел к снижению и усилил падение после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. | 12.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу перешел к снижению и усилил падение после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.16 мск падал на 18 копеек (-1,5%), до 11,77 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,73-11,98 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,39 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,17 против 7,124 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,86 рубля. Рубль перешел к росту Юань на Мосбирже с утра в пятницу продолжил по инерции расти, однако курс быстро перешел к снижению. Решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку только до 17% при ожиданиях большинства экспертов на уровне 16% усилило падение юаня. Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) регулятора поддерживает курс нацвалюты. "Скромный шаг ЦБ может остудить пыл спекулянтов, пошедших в начале сентября в атаку против рубля на фоне тех же чрезмерных ожиданий по снижению ключевой ставки. Главный негатив для рубля - рост импорта при подавленном экспорте, сезонное сокращение сальдо платежного баланса, геополитическая напряженность. А снижение ставки меньшим шагом может позволить смягчить темпы ослабления рубля", - комментирует Александр Бахтин из компании "Гарда капитал". При этом игроки рынка обратили внимание на заявление зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина о том, что не стоит говорить о систематическом ослаблении рубля. По его словам, происходят колебания на уровнях сравнительно крепкого курса по отношению к истории последних двух лет. Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,13% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,04% на предыдущих торгах. То есть ставка по юаню закрепляется в положительной области. Прогнозы Решение ЦБ оказалось чуть жестче ожиданий рынка, поэтому в моменте это может поспособствовать умеренному укреплению рубля, рассуждает Михаил Васильев из Совкомбанка. "Рублевая процентная ставка в реальном выражении с поправкой на инфляцию остается высокой, что продолжит оказывать поддержку рублю. Высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях, охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт", - говорит он. В то же время осенью спрос на валюту для покупки импорта сезонно возрастает, а предложение валюты со стороны экспортеров может сократиться из-за снижения сырьевых цен и обнуления нормативов обязательной продажи валютной выручки, считает Васильев. "Поэтому тенденция на умеренное ослабление рубля может сохраниться до конца года. В ближайшие недели курс будет консолидироваться в диапазоне 82-87 рублей за доллар, 11,5-12,2 рубля за юань, 96-102 рубля за евро", - добавляет он. По мнению Бахтина из компании "Гарда капитал", до конца сентября доллар может задержаться в области 83,5–85,5 рубля, юань - 11,7–12,1 рубля.

