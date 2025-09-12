https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862203933.html
Московская биржа снижает комиссию за сделки с паями ПИФов
Московская биржа снижает комиссию за сделки с паями ПИФов - 12.09.2025, ПРАЙМ
Московская биржа снижает комиссию за сделки с паями ПИФов
Московская биржа снижает комиссию за сделки с паями паевых инвестиционных фондов (ПИФ), сообщает торговая площадка. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T17:04+0300
2025-09-12T17:04+0300
2025-09-12T17:04+0300
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Московская биржа снижает комиссию за сделки с паями паевых инвестиционных фондов (ПИФ), сообщает торговая площадка. "С 15 сентября 2025 года Московская биржа запускает маркетинговую программу, в рамках которой на треть снижает комиссию за заключение сделок с паями паевых инвестиционных фондов (ПИФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что комиссия за сделки с паями биржевых, открытых, интервальных и закрытых ПИФов, обращающимися на Московской бирже, составит 0,02% в режиме основных торгов (вместо 0,03%) и 0,01% на аукционах открытия, закрытия, в режиме переговорных сделок и других (вместо 0,015%).
https://1prime.ru/20250724/tsb--859880916.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:31:2666:2031_1920x0_80_0_0_26f0752c3f8ae4c4b86cc9048fdace92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок
Московская биржа снижает комиссию за сделки с паями ПИФов
Московская биржа снижает комиссию за сделки с паями ПИФов с 15 сентября
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Московская биржа снижает комиссию за сделки с паями паевых инвестиционных фондов (ПИФ), сообщает торговая площадка.
"С 15 сентября 2025 года Московская биржа запускает маркетинговую программу, в рамках которой на треть снижает комиссию за заключение сделок с паями паевых инвестиционных фондов (ПИФ)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что комиссия за сделки с паями биржевых, открытых, интервальных и закрытых ПИФов, обращающимися на Московской бирже, составит 0,02% в режиме основных торгов (вместо 0,03%) и 0,01% на аукционах открытия, закрытия, в режиме переговорных сделок и других (вместо 0,015%).
ЦБ обсудит возможность создавать ПИФы для инвестиций в криптовалюту