Московская биржа снижает комиссию за сделки с паями ПИФов
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Московская биржа снижает комиссию за сделки с паями паевых инвестиционных фондов (ПИФ), сообщает торговая площадка. "С 15 сентября 2025 года Московская биржа запускает маркетинговую программу, в рамках которой на треть снижает комиссию за заключение сделок с паями паевых инвестиционных фондов (ПИФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что комиссия за сделки с паями биржевых, открытых, интервальных и закрытых ПИФов, обращающимися на Московской бирже, составит 0,02% в режиме основных торгов (вместо 0,03%) и 0,01% на аукционах открытия, закрытия, в режиме переговорных сделок и других (вместо 0,015%).
17:04 12.09.2025
 
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Московская биржа снижает комиссию за сделки с паями паевых инвестиционных фондов (ПИФ), сообщает торговая площадка.
"С 15 сентября 2025 года Московская биржа запускает маркетинговую программу, в рамках которой на треть снижает комиссию за заключение сделок с паями паевых инвестиционных фондов (ПИФ)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что комиссия за сделки с паями биржевых, открытых, интервальных и закрытых ПИФов, обращающимися на Московской бирже, составит 0,02% в режиме основных торгов (вместо 0,03%) и 0,01% на аукционах открытия, закрытия, в режиме переговорных сделок и других (вместо 0,015%).
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
ЦБ обсудит возможность создавать ПИФы для инвестиций в криптовалюту
24 июля, 13:35
 
Рынок
 
 
