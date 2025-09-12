https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862203933.html

Московская биржа снижает комиссию за сделки с паями ПИФов

рынок

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Московская биржа снижает комиссию за сделки с паями паевых инвестиционных фондов (ПИФ), сообщает торговая площадка. "С 15 сентября 2025 года Московская биржа запускает маркетинговую программу, в рамках которой на треть снижает комиссию за заключение сделок с паями паевых инвестиционных фондов (ПИФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что комиссия за сделки с паями биржевых, открытых, интервальных и закрытых ПИФов, обращающимися на Московской бирже, составит 0,02% в режиме основных торгов (вместо 0,03%) и 0,01% на аукционах открытия, закрытия, в режиме переговорных сделок и других (вместо 0,015%).

