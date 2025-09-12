Автодилеры оценили снижение ключевой ставки ЦБ

https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862205007.html
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Очередное снижение ключевой ставки Банком России является позитивным сигналом для потребителей РФ, но для ощутимого оживления авторынка необходимо ее дальнейшее уменьшение, поделились мнением с РИА Новости опрошенные автодилеры. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых. "Данная тенденция, безусловно, является позитивным сигналом для широкого круга потребителей. Мы прогнозируем улучшение потребительских настроений и сопутствующий рост спроса на кредитные продукты в сегменте автокредитования", - рассказала директор департамента финансовых услуг компании "Рольф" Ольга Бойко. Она подчеркнула, что в среднесрочной перспективе компания ожидает сохранения текущей тенденции к смягчению ДКП и выхода ключевой ставки на уровень 12–14%. "Достижение данного целевого ориентира способно обеспечить значительный рост инвестиционной активности и существенное снижение финансовой нагрузки на бизнес", - добавила топ-менеджер. В свою очередь, гендиректор дилерской группы "Автодом" Андрей Ольховский считает, что с учетом сегодняшнего снижения ключевой ставки продажи могут увеличиться на 10% в следующем месяце. "В моменте стоимость автокредитов не изменится, потому что банки очень инертны в части снижения стоимости. Но при этом снижение ключевой ставки даже на 1% даст сигнал рынку и клиентам, что можно повысить активность по приобретению автомобилей", - считает он. Глава "Автодома" добавил, что эффект от снижения ключевой ставки будет заметен в следующем месяце, так как банкам, которые выдают автокредиты, необходимо время на подготовку и утверждение своих программ. Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей группы "Авилон" Ренат Тюктеев считает необходимым снижение ключевой ставки еще на 3-4 процентных пункта – до 13-14% годовых для заметного восстановления авторынка в России. На данный момент поводов для значительного оживления активности на рынке эксперт не видит. "По нашим оценкам, в течение осени средние месячные продажи будут находиться в диапазоне 115–130 тысяч автомобилей. В сентябре объем реализации новых легковых машин прогнозируется на уровне около 120 тысяч единиц. По итогам года продажи могут составить порядка 1,3 миллиона штук", - спрогнозировал Тюктеев.
Эксперты назвали самые популярные новые авто от трех миллионов рублей