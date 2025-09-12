https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862205007.html

Автодилеры оценили снижение ключевой ставки ЦБ

Автодилеры оценили снижение ключевой ставки ЦБ - 12.09.2025, ПРАЙМ

Автодилеры оценили снижение ключевой ставки ЦБ

Очередное снижение ключевой ставки Банком России является позитивным сигналом для потребителей РФ, но для ощутимого оживления авторынка необходимо ее дальнейшее | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T17:21+0300

2025-09-12T17:21+0300

2025-09-12T17:21+0300

финансы

россия

рф

банк россия

"автодом"

авилон

https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1478118fffc5105c95a0db30d0b3d89b.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Очередное снижение ключевой ставки Банком России является позитивным сигналом для потребителей РФ, но для ощутимого оживления авторынка необходимо ее дальнейшее уменьшение, поделились мнением с РИА Новости опрошенные автодилеры. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых. "Данная тенденция, безусловно, является позитивным сигналом для широкого круга потребителей. Мы прогнозируем улучшение потребительских настроений и сопутствующий рост спроса на кредитные продукты в сегменте автокредитования", - рассказала директор департамента финансовых услуг компании "Рольф" Ольга Бойко. Она подчеркнула, что в среднесрочной перспективе компания ожидает сохранения текущей тенденции к смягчению ДКП и выхода ключевой ставки на уровень 12–14%. "Достижение данного целевого ориентира способно обеспечить значительный рост инвестиционной активности и существенное снижение финансовой нагрузки на бизнес", - добавила топ-менеджер. В свою очередь, гендиректор дилерской группы "Автодом" Андрей Ольховский считает, что с учетом сегодняшнего снижения ключевой ставки продажи могут увеличиться на 10% в следующем месяце. "В моменте стоимость автокредитов не изменится, потому что банки очень инертны в части снижения стоимости. Но при этом снижение ключевой ставки даже на 1% даст сигнал рынку и клиентам, что можно повысить активность по приобретению автомобилей", - считает он. Глава "Автодома" добавил, что эффект от снижения ключевой ставки будет заметен в следующем месяце, так как банкам, которые выдают автокредиты, необходимо время на подготовку и утверждение своих программ. Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей группы "Авилон" Ренат Тюктеев считает необходимым снижение ключевой ставки еще на 3-4 процентных пункта – до 13-14% годовых для заметного восстановления авторынка в России. На данный момент поводов для значительного оживления активности на рынке эксперт не видит. "По нашим оценкам, в течение осени средние месячные продажи будут находиться в диапазоне 115–130 тысяч автомобилей. В сентябре объем реализации новых легковых машин прогнозируется на уровне около 120 тысяч единиц. По итогам года продажи могут составить порядка 1,3 миллиона штук", - спрогнозировал Тюктеев.

https://1prime.ru/20250912/avto-862134236.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, банк россия, "автодом", авилон