ЦБ назвал два направления по совершенствованию российского долгового рынка

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России назвал два направления по совершенствованию российского долгового рынка - это смягчение регулирования в части конвертируемых облигаций и улучшение института представителей владельцев облигаций, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Мы следим за ситуацией по процессам первичного размещения облигаций. Есть два направления, о которых мы сейчас думаем в смысле совершенствования этого рынка. Первое направление касается конвертируемых облигаций - это такая форма переходная от долговых бумаг к долевым бумагам. Мы видим, что пока спроса нет. На наш взгляд, в силу чрезмерной зарегулированности этого рынка, и будем смотреть, что здесь сделать нужно", - сказала она. "Второе - видим также потребность в том, чтобы улучшить институт представительства владельцев облигаций. Думаем над тем, чтобы установить к ним требования - квалификационные, репутационные требования, но также и расширить их доступ к информации об эмитенте, чтобы они могли, эти представители владельцев облигаций, лучше представлять интересы инвесторов, а инвесторы, конечно, нуждаются в такой информации", - добавила Набиуллина. Облигационный рынок - очень важный сегмент финансового рынка, он активно развивается, подчеркнула глава ЦБ. "Мы для этого принимали в течение многих лет меры. На наш взгляд, они работают - действительно рынок становится очень привлекательным", - отметила она. "Что я бы хотела заметить, что первичный рынок облигаций отличается от первичного рынка акций. Здесь не стоит их приравнивать друг к другу. И в отличие от IPO, где размещения проходят за короткий период, иногда за сутки, размещение облигаций может быть несколько недель, пока весь выпуск облигаций не будет распродан. Здесь мы, честно говоря, особых проблем с первичным рынком облигаций не наблюдаем", - сказала она. По ее словам, ликвидность многих выпусков ограничена, но в силу абсолютно естественных причин. Потому что есть маленькие выпуски, есть эмитенты с низким кредитным рейтингом, тогда инвесторы могут купить совсем небольшой объем - несколько штук облигаций, подержать их до погашения, понимая, что они имеют низкий рейтинг. И в результате в биржевом стакане предложение и спрос могут ограничиваться единицами бумаг. "Там широкие спреды, это сдерживает торговлю, но в данном случае, на наш взгляд, эти вопросы ликвидности не требуют вмешательства регулятора", - сказала она. По небольшим выпускам инвестор часто может не знать, когда первый день начала торгов. "При этом если в первый день эмитент небольшого выпуска не видит какого-то спроса, начало торгов может сдвигаться, но это тоже, на наш взгляд, не является проблемой для инвесторов", - сказала она. "Для принятия инвестиционного решения по облигациям здесь важно инвестору самому изучать эмитента до того, как он приобрел эти облигации, и следить за состоянием эмитента до погашения этих облигаций. От риска дефолта никто не застрахован - инвестор должен четко понимать, что это не вклад, а инвестиция, связанная с рисками", - отметила Набиуллина.

