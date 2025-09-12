Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ назвал два направления по совершенствованию российского долгового рынка - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862205676.html
ЦБ назвал два направления по совершенствованию российского долгового рынка
ЦБ назвал два направления по совершенствованию российского долгового рынка - 12.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал два направления по совершенствованию российского долгового рынка
Банк России назвал два направления по совершенствованию российского долгового рынка - это смягчение регулирования в части конвертируемых облигаций и улучшение... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T17:29+0300
2025-09-12T17:29+0300
финансы
россия
банки
рф
эльвира набиуллина
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России назвал два направления по совершенствованию российского долгового рынка - это смягчение регулирования в части конвертируемых облигаций и улучшение института представителей владельцев облигаций, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Мы следим за ситуацией по процессам первичного размещения облигаций. Есть два направления, о которых мы сейчас думаем в смысле совершенствования этого рынка. Первое направление касается конвертируемых облигаций - это такая форма переходная от долговых бумаг к долевым бумагам. Мы видим, что пока спроса нет. На наш взгляд, в силу чрезмерной зарегулированности этого рынка, и будем смотреть, что здесь сделать нужно", - сказала она. "Второе - видим также потребность в том, чтобы улучшить институт представительства владельцев облигаций. Думаем над тем, чтобы установить к ним требования - квалификационные, репутационные требования, но также и расширить их доступ к информации об эмитенте, чтобы они могли, эти представители владельцев облигаций, лучше представлять интересы инвесторов, а инвесторы, конечно, нуждаются в такой информации", - добавила Набиуллина. Облигационный рынок - очень важный сегмент финансового рынка, он активно развивается, подчеркнула глава ЦБ. "Мы для этого принимали в течение многих лет меры. На наш взгляд, они работают - действительно рынок становится очень привлекательным", - отметила она. "Что я бы хотела заметить, что первичный рынок облигаций отличается от первичного рынка акций. Здесь не стоит их приравнивать друг к другу. И в отличие от IPO, где размещения проходят за короткий период, иногда за сутки, размещение облигаций может быть несколько недель, пока весь выпуск облигаций не будет распродан. Здесь мы, честно говоря, особых проблем с первичным рынком облигаций не наблюдаем", - сказала она. По ее словам, ликвидность многих выпусков ограничена, но в силу абсолютно естественных причин. Потому что есть маленькие выпуски, есть эмитенты с низким кредитным рейтингом, тогда инвесторы могут купить совсем небольшой объем - несколько штук облигаций, подержать их до погашения, понимая, что они имеют низкий рейтинг. И в результате в биржевом стакане предложение и спрос могут ограничиваться единицами бумаг. "Там широкие спреды, это сдерживает торговлю, но в данном случае, на наш взгляд, эти вопросы ликвидности не требуют вмешательства регулятора", - сказала она. По небольшим выпускам инвестор часто может не знать, когда первый день начала торгов. "При этом если в первый день эмитент небольшого выпуска не видит какого-то спроса, начало торгов может сдвигаться, но это тоже, на наш взгляд, не является проблемой для инвесторов", - сказала она. "Для принятия инвестиционного решения по облигациям здесь важно инвестору самому изучать эмитента до того, как он приобрел эти облигации, и следить за состоянием эмитента до погашения этих облигаций. От риска дефолта никто не застрахован - инвестор должен четко понимать, что это не вклад, а инвестиция, связанная с рисками", - отметила Набиуллина.
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862198519.html
https://1prime.ru/20250912/stavka-862205203.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, рф, эльвира набиуллина, банк россия
Финансы, РОССИЯ, Банки, РФ, Эльвира Набиуллина, банк Россия
17:29 12.09.2025
 
ЦБ назвал два направления по совершенствованию российского долгового рынка

ЦБ планирует улучшить институт представителей владельцев облигаций

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России назвал два направления по совершенствованию российского долгового рынка - это смягчение регулирования в части конвертируемых облигаций и улучшение института представителей владельцев облигаций, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Мы следим за ситуацией по процессам первичного размещения облигаций. Есть два направления, о которых мы сейчас думаем в смысле совершенствования этого рынка. Первое направление касается конвертируемых облигаций - это такая форма переходная от долговых бумаг к долевым бумагам. Мы видим, что пока спроса нет. На наш взгляд, в силу чрезмерной зарегулированности этого рынка, и будем смотреть, что здесь сделать нужно", - сказала она.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
В ЦБ рассказали о ситуации с колебанием курса рубля
16:00
"Второе - видим также потребность в том, чтобы улучшить институт представительства владельцев облигаций. Думаем над тем, чтобы установить к ним требования - квалификационные, репутационные требования, но также и расширить их доступ к информации об эмитенте, чтобы они могли, эти представители владельцев облигаций, лучше представлять интересы инвесторов, а инвесторы, конечно, нуждаются в такой информации", - добавила Набиуллина.
Облигационный рынок - очень важный сегмент финансового рынка, он активно развивается, подчеркнула глава ЦБ. "Мы для этого принимали в течение многих лет меры. На наш взгляд, они работают - действительно рынок становится очень привлекательным", - отметила она.
"Что я бы хотела заметить, что первичный рынок облигаций отличается от первичного рынка акций. Здесь не стоит их приравнивать друг к другу. И в отличие от IPO, где размещения проходят за короткий период, иногда за сутки, размещение облигаций может быть несколько недель, пока весь выпуск облигаций не будет распродан. Здесь мы, честно говоря, особых проблем с первичным рынком облигаций не наблюдаем", - сказала она.
По ее словам, ликвидность многих выпусков ограничена, но в силу абсолютно естественных причин. Потому что есть маленькие выпуски, есть эмитенты с низким кредитным рейтингом, тогда инвесторы могут купить совсем небольшой объем - несколько штук облигаций, подержать их до погашения, понимая, что они имеют низкий рейтинг. И в результате в биржевом стакане предложение и спрос могут ограничиваться единицами бумаг. "Там широкие спреды, это сдерживает торговлю, но в данном случае, на наш взгляд, эти вопросы ликвидности не требуют вмешательства регулятора", - сказала она.
По небольшим выпускам инвестор часто может не знать, когда первый день начала торгов. "При этом если в первый день эмитент небольшого выпуска не видит какого-то спроса, начало торгов может сдвигаться, но это тоже, на наш взгляд, не является проблемой для инвесторов", - сказала она.
"Для принятия инвестиционного решения по облигациям здесь важно инвестору самому изучать эмитента до того, как он приобрел эти облигации, и следить за состоянием эмитента до погашения этих облигаций. От риска дефолта никто не застрахован - инвестор должен четко понимать, что это не вклад, а инвестиция, связанная с рисками", - отметила Набиуллина.
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
"Вопреки ожиданиям": Центробанк снова удивил россиян
17:22
 
ФинансыРОССИЯБанкиРФЭльвира Набиуллинабанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала