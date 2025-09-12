Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Изменение ставки ЦБ не изменит прогноз чистой прибыли, заявили в ВТБ - 12.09.2025, ПРАЙМ
Изменение ставки ЦБ не изменит прогноз чистой прибыли, заявили в ВТБ
2025-09-12T17:32+0300
2025-09-12T17:39+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Изменение ключевой ставки ЦБ РФ не повлияет на прогноз чистой прибыли ВТБ по МСФО в 2025 году, он остается на уровне 500 миллиардов рублей, сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов"Да, мы подтверждаем 500 миллиардов... курс рубля на финансовые наши результаты не влияет... те решения, которые приняты сегодня по ставке, и мы наблюдали волатильность рубля - они никоим образом не влияют на календаризацию прибыли", - сказал Пьянов в эфире радио РБК.
17:32 12.09.2025 (обновлено: 17:39 12.09.2025)
 
Изменение ставки ЦБ не изменит прогноз чистой прибыли, заявили в ВТБ

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Изменение ключевой ставки ЦБ РФ не повлияет на прогноз чистой прибыли ВТБ по МСФО в 2025 году, он остается на уровне 500 миллиардов рублей, сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов
"Да, мы подтверждаем 500 миллиардов... курс рубля на финансовые наши результаты не влияет... те решения, которые приняты сегодня по ставке, и мы наблюдали волатильность рубля - они никоим образом не влияют на календаризацию прибыли", - сказал Пьянов в эфире радио РБК.
