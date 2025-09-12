https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862205877.html

Изменение ставки ЦБ не изменит прогноз чистой прибыли, заявили в ВТБ

Изменение ставки ЦБ не изменит прогноз чистой прибыли, заявили в ВТБ - 12.09.2025, ПРАЙМ

Изменение ставки ЦБ не изменит прогноз чистой прибыли, заявили в ВТБ

Изменение ключевой ставки ЦБ РФ не повлияет на прогноз чистой прибыли ВТБ по МСФО в 2025 году, он остается на уровне 500 миллиардов рублей, сообщил первый... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T17:32+0300

2025-09-12T17:32+0300

2025-09-12T17:39+0300

рф

втб

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_39:0:3375:1876_1920x0_80_0_0_bf81cb96617dcc923dad5533ab29340d.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Изменение ключевой ставки ЦБ РФ не повлияет на прогноз чистой прибыли ВТБ по МСФО в 2025 году, он остается на уровне 500 миллиардов рублей, сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов"Да, мы подтверждаем 500 миллиардов... курс рубля на финансовые наши результаты не влияет... те решения, которые приняты сегодня по ставке, и мы наблюдали волатильность рубля - они никоим образом не влияют на календаризацию прибыли", - сказал Пьянов в эфире радио РБК.

https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862206191.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, втб, финансы, банки