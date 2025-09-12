https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862206191.html

Акционеры "Фосагро" утвердили дивиденды за первое полугодие 2025 года

Акционеры "Фосагро" утвердили дивиденды за первое полугодие 2025 года

бизнес

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Акционеры "Фосагро" утвердили дивиденды за первое полугодие 2025 года в 273 рубля на акцию, тогда как совет директоров рекомендовал ранее выплатить 387 рублей, следует из материалов компании."Собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года. Акционеры одобрили решение о выплате дивидендов из расчета 273 рубля на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении.Ранее в августе совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по итогам первого полугодия 2025 года из расчета 387 рублей на акцию.В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов было установлено 1 октября 2025 года.Как указано в сообщении, совет директоров на собрании в августе рассматривал Стратегию развития компании до 2030 года и результаты ее работы в первом полугодии. Так, с 2013 года объем выпуска агрохимической продукции удвоился за счет инвестиций, которые достигли 500 миллиардов рублей. В среднем производство агрохимической продукции росло на 4-5% в год. В первом полугодии 2025 года выпуск агрохимической продукции вырос на 4%, до 6,12 миллиона тонн."Новая стратегия приходит на смену стратегии развития до 2025 года, принятой Советом директоров в марте 2019 года. Наиболее существенные цели предыдущей стратегии были достигнуты компанией досрочно - еще по итогам 2024 года. В результате мер, предложенных в стратегии, компания ожидает рост производства на 16% от уровня 2024 года – до 13,7 миллиона тонн в год к 2030 году", - говорится в сообщении.Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 75,5 миллиарда рублей. Выручка за тот же период увеличилась в годовом выражении на 23,6% - до 298,6 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании в первом полугодии увеличился на 26,8%, до 94,6 миллиарда рублей

