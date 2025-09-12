Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минсельхоза назвала перспективные профессии в АПК - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862206457.html
Глава Минсельхоза назвала перспективные профессии в АПК
Глава Минсельхоза назвала перспективные профессии в АПК - 12.09.2025, ПРАЙМ
Глава Минсельхоза назвала перспективные профессии в АПК
Среди перспективных профессий в АПК России работодатели выделяют агрокибернетиков, агробиотехнологов, специалистов точного земледелия и энологов, рассказала... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T17:41+0300
2025-09-12T17:41+0300
финансы
рф
оксана лут
промышленность
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121621_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_4d7479267bfe88faf44b5c575dba4e65.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Среди перспективных профессий в АПК России работодатели выделяют агрокибернетиков, агробиотехнологов, специалистов точного земледелия и энологов, рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на научном форуме в Ставропольском ГАУ. "Наши работодатели сказали, что им нужны агрокибернетики, агробиотехнологи, специалисты точной земли, менеджмент винного туризма. Вообще энологи сейчас - тоже такой бум у южных регионов, потому что виноделие развивается, все хотят энологов", - рассказала Лут. Также в качестве перспективной профессии министр назвала операторов беспилотных авиационных систем (БАС). При этом она отметила, что заниматься беспилотниками может не каждый фермер или сельскохозяйственное предприятие. По ее словам, это должно происходить на сервисной основе, которая будет массово использоваться, как только "небо откроется".
https://1prime.ru/20250314/lut-855785643.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121621_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_df268135897b1952ab6d1085641afb61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рф, оксана лут, промышленность, минсельхоз
Финансы, РФ, Оксана Лут, Промышленность, Минсельхоз
17:41 12.09.2025
 
Глава Минсельхоза назвала перспективные профессии в АПК

Лут: агрокибернетики и агробиотехнологи являются очень перспективными профессиями в АПК

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкОксана Лут. Архивное фото
Оксана Лут. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Оксана Лут. Архивное фото. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Среди перспективных профессий в АПК России работодатели выделяют агрокибернетиков, агробиотехнологов, специалистов точного земледелия и энологов, рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на научном форуме в Ставропольском ГАУ.
"Наши работодатели сказали, что им нужны агрокибернетики, агробиотехнологи, специалисты точной земли, менеджмент винного туризма. Вообще энологи сейчас - тоже такой бум у южных регионов, потому что виноделие развивается, все хотят энологов", - рассказала Лут.
Также в качестве перспективной профессии министр назвала операторов беспилотных авиационных систем (БАС). При этом она отметила, что заниматься беспилотниками может не каждый фермер или сельскохозяйственное предприятие. По ее словам, это должно происходить на сервисной основе, которая будет массово использоваться, как только "небо откроется".
Оксана Лут. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Лут оценила обеспеченность российских аграриев топливом
14 марта, 11:54
 
ФинансыРФОксана ЛутПромышленностьМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала