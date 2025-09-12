https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862206457.html

Глава Минсельхоза назвала перспективные профессии в АПК

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Среди перспективных профессий в АПК России работодатели выделяют агрокибернетиков, агробиотехнологов, специалистов точного земледелия и энологов, рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на научном форуме в Ставропольском ГАУ. "Наши работодатели сказали, что им нужны агрокибернетики, агробиотехнологи, специалисты точной земли, менеджмент винного туризма. Вообще энологи сейчас - тоже такой бум у южных регионов, потому что виноделие развивается, все хотят энологов", - рассказала Лут. Также в качестве перспективной профессии министр назвала операторов беспилотных авиационных систем (БАС). При этом она отметила, что заниматься беспилотниками может не каждый фермер или сельскохозяйственное предприятие. По ее словам, это должно происходить на сервисной основе, которая будет массово использоваться, как только "небо откроется".

