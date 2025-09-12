https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862206457.html
Глава Минсельхоза назвала перспективные профессии в АПК
Глава Минсельхоза назвала перспективные профессии в АПК - 12.09.2025, ПРАЙМ
Глава Минсельхоза назвала перспективные профессии в АПК
12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Среди перспективных профессий в АПК России работодатели выделяют агрокибернетиков, агробиотехнологов, специалистов точного земледелия и энологов, рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на научном форуме в Ставропольском ГАУ. "Наши работодатели сказали, что им нужны агрокибернетики, агробиотехнологи, специалисты точной земли, менеджмент винного туризма. Вообще энологи сейчас - тоже такой бум у южных регионов, потому что виноделие развивается, все хотят энологов", - рассказала Лут. Также в качестве перспективной профессии министр назвала операторов беспилотных авиационных систем (БАС). При этом она отметила, что заниматься беспилотниками может не каждый фермер или сельскохозяйственное предприятие. По ее словам, это должно происходить на сервисной основе, которая будет массово использоваться, как только "небо откроется".
Глава Минсельхоза назвала перспективные профессии в АПК
Лут: агрокибернетики и агробиотехнологи являются очень перспективными профессиями в АПК