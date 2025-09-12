https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862206885.html
Флагманский магазин Gloria Jeans в Москве продолжает работу
Флагманский магазин Gloria Jeans в Москве продолжает работу - 12.09.2025, ПРАЙМ
Флагманский магазин Gloria Jeans в Москве продолжает работу
Флагманский магазин Gloria Jeans в Москве, расположенный на Тверской улице, продолжает работу, несмотря на появление сообщений о его закрытии, выяснил... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T17:47+0300
2025-09-12T17:47+0300
2025-09-12T17:47+0300
бизнес
россия
gloria jeans
h&m
https://cdnn.1prime.ru/img/84026/23/840262302_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_805bfcc643d6030678243a5e382652c4.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Флагманский магазин Gloria Jeans в Москве, расположенный на Тверской улице, продолжает работу, несмотря на появление сообщений о его закрытии, выяснил корреспондент РИА Новости. В среду газета "Коммерсант" написала со ссылкой на источники, что крупный российский одежный ритейлер Gloria Jeans закрывает свой флагманский магазин, расположенный в бизнес-центре "Галерея Актер". Магазин открылся в апреле 2023 года. Ранее эти площади занимала шведская одежная сеть H&M, ушедшая с российского рынка. Сотрудники магазина также опровергли РИА Новости информацию о закрытии торговой точки: "Нас каждый раз "закрывают"... уже пять раз было сообщение, что нас "закрывают". Там также уточнили, что магазин не переезжает. Gloria Jeans - вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. На конец декабря 2024 года сеть объединяла 710 магазинов более чем в 300 городах России.
https://1prime.ru/20250904/marka-861786473.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84026/23/840262302_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_07455d9c5afa3eed78d62b80affc0333.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, gloria jeans, h&m
Бизнес, РОССИЯ, Gloria Jeans, H&M
Флагманский магазин Gloria Jeans в Москве продолжает работу
Флагманский магазин Gloria Jeans продолжает работу, несмотря на сообщения о закрытии
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Флагманский магазин Gloria Jeans в Москве, расположенный на Тверской улице, продолжает работу, несмотря на появление сообщений о его закрытии, выяснил корреспондент РИА Новости.
В среду газета "Коммерсант" написала со ссылкой на источники, что крупный российский одежный ритейлер Gloria Jeans
закрывает свой флагманский магазин, расположенный в бизнес-центре "Галерея Актер". Магазин открылся в апреле 2023 года. Ранее эти площади занимала шведская одежная сеть H&M
, ушедшая с российского рынка.
Сотрудники магазина также опровергли РИА Новости информацию о закрытии торговой точки: "Нас каждый раз "закрывают"... уже пять раз было сообщение, что нас "закрывают". Там также уточнили, что магазин не переезжает.
Gloria Jeans - вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. На конец декабря 2024 года сеть объединяла 710 магазинов более чем в 300 городах России.
Владелец Uniqlo подал десять заявок в Роспатент для защиты марок в России