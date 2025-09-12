Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Флагманский магазин Gloria Jeans в Москве, расположенный на Тверской улице, продолжает работу, несмотря на появление сообщений о его закрытии, выяснил корреспондент РИА Новости. В среду газета "Коммерсант" написала со ссылкой на источники, что крупный российский одежный ритейлер Gloria Jeans закрывает свой флагманский магазин, расположенный в бизнес-центре "Галерея Актер". Магазин открылся в апреле 2023 года. Ранее эти площади занимала шведская одежная сеть H&amp;M, ушедшая с российского рынка. Сотрудники магазина также опровергли РИА Новости информацию о закрытии торговой точки: "Нас каждый раз "закрывают"... уже пять раз было сообщение, что нас "закрывают". Там также уточнили, что магазин не переезжает. Gloria Jeans - вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. На конец декабря 2024 года сеть объединяла 710 магазинов более чем в 300 городах России.
17:47 12.09.2025
 
Флагманский магазин Gloria Jeans в Москве продолжает работу

Флагманский магазин Gloria Jeans продолжает работу, несмотря на сообщения о закрытии

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРабота магазина Gloria Jeans в Москве
Работа магазина Gloria Jeans в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Работа магазина Gloria Jeans в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Флагманский магазин Gloria Jeans в Москве, расположенный на Тверской улице, продолжает работу, несмотря на появление сообщений о его закрытии, выяснил корреспондент РИА Новости.
В среду газета "Коммерсант" написала со ссылкой на источники, что крупный российский одежный ритейлер Gloria Jeans закрывает свой флагманский магазин, расположенный в бизнес-центре "Галерея Актер". Магазин открылся в апреле 2023 года. Ранее эти площади занимала шведская одежная сеть H&M, ушедшая с российского рынка.
Сотрудники магазина также опровергли РИА Новости информацию о закрытии торговой точки: "Нас каждый раз "закрывают"... уже пять раз было сообщение, что нас "закрывают". Там также уточнили, что магазин не переезжает.
Gloria Jeans - вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. На конец декабря 2024 года сеть объединяла 710 магазинов более чем в 300 городах России.
