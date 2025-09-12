https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862206885.html

Флагманский магазин Gloria Jeans в Москве продолжает работу

бизнес

россия

gloria jeans

h&m

https://cdnn.1prime.ru/img/84026/23/840262302_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_805bfcc643d6030678243a5e382652c4.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Флагманский магазин Gloria Jeans в Москве, расположенный на Тверской улице, продолжает работу, несмотря на появление сообщений о его закрытии, выяснил корреспондент РИА Новости. В среду газета "Коммерсант" написала со ссылкой на источники, что крупный российский одежный ритейлер Gloria Jeans закрывает свой флагманский магазин, расположенный в бизнес-центре "Галерея Актер". Магазин открылся в апреле 2023 года. Ранее эти площади занимала шведская одежная сеть H&M, ушедшая с российского рынка. Сотрудники магазина также опровергли РИА Новости информацию о закрытии торговой точки: "Нас каждый раз "закрывают"... уже пять раз было сообщение, что нас "закрывают". Там также уточнили, что магазин не переезжает. Gloria Jeans - вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. На конец декабря 2024 года сеть объединяла 710 магазинов более чем в 300 городах России.

