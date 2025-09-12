https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862207042.html
Доллар дешевеет к мировым валютам
рынок
сша
commerzbank
мировая экономика
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара замедлила рост по отношению к мировым валютам в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 17.35 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,1724 доллара с 1,1736 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 147,66 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,21 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,12% - до 97,66 пункта. До выхода статистики американская валюта дорожала более сильными темпами. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в сентябре снизился сильнее прогноза - до 55,4 пункта с уровня августа в 58,2 пункта. Трейдеры находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на следующей неделе. По данным CME Group, 92% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, а 8% - на 50 базисных пунктов, до 3,75-4%. "Снижение процентной ставки ФРС нанесет ущерб доллару. Тем не менее сохраняющаяся инфляция означает, что ее нисходящая тенденция будет медленной", - цитирует агентство Блумберг валютного стратега Commerzbank Майкла Фистера (Michael Pfister).
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в сентябре снизился сильнее прогноза - до 55,4 пункта с уровня августа в 58,2 пункта.
Трейдеры находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на следующей неделе. По данным CME Group, 92% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, а 8% - на 50 базисных пунктов, до 3,75-4%.
