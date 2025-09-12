Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к мировым валютам - 12.09.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам - 12.09.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Стоимость доллара замедлила рост по отношению к мировым валютам в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствует динамика... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T17:49+0300
2025-09-12T17:49+0300
рынок
сша
commerzbank
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859647052_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c497ef26a40171471fb27032b16c752f.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара замедлила рост по отношению к мировым валютам в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 17.35 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,1724 доллара с 1,1736 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 147,66 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,21 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,12% - до 97,66 пункта. До выхода статистики американская валюта дорожала более сильными темпами. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в сентябре снизился сильнее прогноза - до 55,4 пункта с уровня августа в 58,2 пункта. Трейдеры находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на следующей неделе. По данным CME Group, 92% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, а 8% - на 50 базисных пунктов, до 3,75-4%. "Снижение процентной ставки ФРС нанесет ущерб доллару. Тем не менее сохраняющаяся инфляция означает, что ее нисходящая тенденция будет медленной", - цитирует агентство Блумберг валютного стратега Commerzbank Майкла Фистера (Michael Pfister).
сша
рынок, сша, commerzbank, мировая экономика
Рынок, США, Commerzbank, Мировая экономика
17:49 12.09.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода макростатистики из США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара замедлила рост по отношению к мировым валютам в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 17.35 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,1724 доллара с 1,1736 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 147,66 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,21 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,12% - до 97,66 пункта. До выхода статистики американская валюта дорожала более сильными темпами.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в сентябре снизился сильнее прогноза - до 55,4 пункта с уровня августа в 58,2 пункта.
Трейдеры находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на следующей неделе. По данным CME Group, 92% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, а 8% - на 50 базисных пунктов, до 3,75-4%.
"Снижение процентной ставки ФРС нанесет ущерб доллару. Тем не менее сохраняющаяся инфляция означает, что ее нисходящая тенденция будет медленной", - цитирует агентство Блумберг валютного стратега Commerzbank Майкла Фистера (Michael Pfister).
Курс юаня в пятницу перешел к снижению
РынокСШАCommerzbankМировая экономика
 
 
