Курс юаня в субботу составил 11,83 рубля

Курс юаня в субботу составил 11,83 рубля

2025-09-12T18:03+0300

2025-09-12T18:03+0300

2025-09-12T18:04+0300

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 11,1 копейки - до 11,8263 рубля, доллара - на 1,28 рубля, до 84,3798 рубля, евро - на 40,63 копейки, до 99,3304 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

