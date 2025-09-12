https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862210857.html

Российские застройщики сократили выручку от продаж на восемь процентов

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Российские застройщики в январе-августе 2025 года сократили выручку от продаж жилья в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8% - до 2,9 триллиона рублей, подсчитали в "Дом.РФ". "В январе-августе застройщики реализовали 14,4 миллиона квадратных метров жилья, что на 17% меньше, чем год назад. В денежном выражении продажи снизились всего на 8% год к году и составили 2,9 триллиона рублей",- указывается в сообщении. Застройщики массового сегмента, по данным "Дом.РФ", сократили выручку за восемь месяцев на 12%, до 2 триллионов рублей, а высокобюджетного сегмента ("бизнес" и "элит") увеличили на 5%, до 900 миллиардов рублей. При этом в августе как подсчитали аналитики госкомпании, застройщики получили от реализации жилья 422 миллиарда рублей (+42% год к году), в физическом выражении продажи составили 2,1 миллиона "квадратов" (+28%). Соотношение распроданности и стройготовности на рынке новостроек составило 69% на 1 сентября (-8 процентных пунктов с 1 января 2025 года), добавляется в сообщении.

