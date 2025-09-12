https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862211024.html

ВТБ может конвертировать привилегированные акции в обыкновенные

ВТБ может конвертировать привилегированные акции в обыкновенные - 12.09.2025, ПРАЙМ

ВТБ может конвертировать привилегированные акции в обыкновенные

Конвертация привилегированных акций ВТБ в обыкновенные может быть реализована в следующем году посредством новой допэмиссии, заявил первый зампред правления... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T18:50+0300

2025-09-12T18:50+0300

2025-09-12T18:50+0300

рынок

акции

россия

втб

агентство по страхованию вкладов

росимущество

https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Конвертация привилегированных акций ВТБ в обыкновенные может быть реализована в следующем году посредством новой допэмиссии, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Я предполагаю, что одним из инструментариев конвертации "префов" в обыкновенные акции в будущих периодах, в 2026 году, может быть инструмент допэмиссии. То есть, мы также ответственно в рамках этого инструментария допэмиссии подойдем к ценообразованию новых обыкновенных акций, которые будут оплачены "префами", - сказал он в эфире радио РБК. Ранее в июле Пьянов сообщал, что решение о способе конвертации привилегированных акций в обыкновенные ВТБ ожидает в начале следующего года. Также он отмечал, что решения могут быть разными для разного типа привилегированных акций и представить варианты действий ВТБ планирует к началу 2026 года. Уставный капитал ВТБ разделен на обыкновенные и привилегированные акции. Обыкновенные акции обращаются на Московской бирже, а привилегированные акции есть первого и второго типа - общим объемом 521 миллиард рублей. Первый тип - в собственности у Росимущества, второй - ранее был у Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В июле привилегированные акции ВТБ, которые принадлежали АСВ, были переданы в государственную казну.

https://1prime.ru/20250912/vtb-862207207.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, россия, втб, агентство по страхованию вкладов, росимущество