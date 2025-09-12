https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862211024.html
ВТБ может конвертировать привилегированные акции в обыкновенные
ВТБ может конвертировать привилегированные акции в обыкновенные
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Конвертация привилегированных акций ВТБ в обыкновенные может быть реализована в следующем году посредством новой допэмиссии, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Я предполагаю, что одним из инструментариев конвертации "префов" в обыкновенные акции в будущих периодах, в 2026 году, может быть инструмент допэмиссии. То есть, мы также ответственно в рамках этого инструментария допэмиссии подойдем к ценообразованию новых обыкновенных акций, которые будут оплачены "префами", - сказал он в эфире радио РБК. Ранее в июле Пьянов сообщал, что решение о способе конвертации привилегированных акций в обыкновенные ВТБ ожидает в начале следующего года. Также он отмечал, что решения могут быть разными для разного типа привилегированных акций и представить варианты действий ВТБ планирует к началу 2026 года. Уставный капитал ВТБ разделен на обыкновенные и привилегированные акции. Обыкновенные акции обращаются на Московской бирже, а привилегированные акции есть первого и второго типа - общим объемом 521 миллиард рублей. Первый тип - в собственности у Росимущества, второй - ранее был у Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В июле привилегированные акции ВТБ, которые принадлежали АСВ, были переданы в государственную казну.
