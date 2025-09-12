Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ может конвертировать привилегированные акции в обыкновенные - 12.09.2025
ВТБ может конвертировать привилегированные акции в обыкновенные
ВТБ может конвертировать привилегированные акции в обыкновенные - 12.09.2025, ПРАЙМ
ВТБ может конвертировать привилегированные акции в обыкновенные
Конвертация привилегированных акций ВТБ в обыкновенные может быть реализована в следующем году посредством новой допэмиссии, заявил первый зампред правления... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T18:50+0300
2025-09-12T18:50+0300
рынок
акции
россия
втб
агентство по страхованию вкладов
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Конвертация привилегированных акций ВТБ в обыкновенные может быть реализована в следующем году посредством новой допэмиссии, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Я предполагаю, что одним из инструментариев конвертации "префов" в обыкновенные акции в будущих периодах, в 2026 году, может быть инструмент допэмиссии. То есть, мы также ответственно в рамках этого инструментария допэмиссии подойдем к ценообразованию новых обыкновенных акций, которые будут оплачены "префами", - сказал он в эфире радио РБК. Ранее в июле Пьянов сообщал, что решение о способе конвертации привилегированных акций в обыкновенные ВТБ ожидает в начале следующего года. Также он отмечал, что решения могут быть разными для разного типа привилегированных акций и представить варианты действий ВТБ планирует к началу 2026 года. Уставный капитал ВТБ разделен на обыкновенные и привилегированные акции. Обыкновенные акции обращаются на Московской бирже, а привилегированные акции есть первого и второго типа - общим объемом 521 миллиард рублей. Первый тип - в собственности у Росимущества, второй - ранее был у Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В июле привилегированные акции ВТБ, которые принадлежали АСВ, были переданы в государственную казну.
https://1prime.ru/20250912/vtb-862207207.html
рынок, акции, россия, втб, агентство по страхованию вкладов, росимущество
Рынок, Акции, РОССИЯ, ВТБ, Агентство по страхованию вкладов, Росимущество
18:50 12.09.2025
 
ВТБ может конвертировать привилегированные акции в обыкновенные

ВТБ может конвертировать привилегированные акции в обыкновенные в 2026 году

Логотип ВТБ
Логотип ВТБ
Логотип ВТБ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Конвертация привилегированных акций ВТБ в обыкновенные может быть реализована в следующем году посредством новой допэмиссии, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
"Я предполагаю, что одним из инструментариев конвертации "префов" в обыкновенные акции в будущих периодах, в 2026 году, может быть инструмент допэмиссии. То есть, мы также ответственно в рамках этого инструментария допэмиссии подойдем к ценообразованию новых обыкновенных акций, которые будут оплачены "префами", - сказал он в эфире радио РБК.
Ранее в июле Пьянов сообщал, что решение о способе конвертации привилегированных акций в обыкновенные ВТБ ожидает в начале следующего года. Также он отмечал, что решения могут быть разными для разного типа привилегированных акций и представить варианты действий ВТБ планирует к началу 2026 года.
Уставный капитал ВТБ разделен на обыкновенные и привилегированные акции.
Обыкновенные акции обращаются на Московской бирже, а привилегированные акции есть первого и второго типа - общим объемом 521 миллиард рублей. Первый тип - в собственности у Росимущества, второй - ранее был у Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В июле привилегированные акции ВТБ, которые принадлежали АСВ, были переданы в государственную казну.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
ВТБ: ключевая ставка ЦБ к концу года может снизиться до 15 процентов
17:51
 
Рынок Акции РОССИЯ ВТБ Агентство по страхованию вкладов Росимущество
 
 
