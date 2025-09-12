https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862211900.html

Рубль по итогам торгов в пятницу вырос к юаню, но снизился к нему за неделю

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль вырос к юаню на Московской бирже по итогам торгов пятницы, отыграв часть недельных потерь, следует из данных площадки.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 20 копеек, до 11,75 рубля. По итогам недели курс юаня вырос на 35 копеек.Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожал на 1,66%, до 67,47 доллара за баррель.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых, хотя большинство экспертов ожидало снижения до 16%.Рубль отыгрывает решение ЦБ РФЮань упал на 1,67%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 11,73–11,98 рубля, за неделю - 11,42-12,05 рубля."Получается, что регулятор придерживается политики осторожности и наблюдения, не делая агрессивных шагов и создавая основу для достижения цели по инфляции в 2026 году", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал"."На валютном рынке рубль взял себя в руки и смог отыграть часть потерь. Пауза в девальвации после мощной просадки нацвалюты и так намечалась, а осторожный шаг ЦБ по ставке дополнительно сбил спекулятивную активность против рубля. Поэтому краткосрочно не удивимся откату доллара к 82,5, а юаня – ближе к 11,5, сверху выделяются 85 и 12, соответственно. Примерно в этих границах курсы могут провести будущую неделю", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".С начала 20-х чисел компании могут начать продавать дополнительные объемы валюты, готовясь к налоговому периоду, что локально будет работать в пользу рубля, добавил он.На неделе в целом доллар и евро также активно укрепляли позиции против рубля и на Форекс превысили 86,50 рубля и 100 рубля соответственно, после чего в пятницу скорректировались к 83,80 рубля и 98,30 рубля, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".ПрогнозыПятничное решение по ставке можно назвать для рубля краткосрочно позитивным, считает Кожухова."С первых чисел октября девальвационный импульс способен снова усилиться. Импортные потоки еще сильнее восстановятся, а эффект от уже совершенных сокращений ключевой ставки начнет все более выраженно проявляться", - рассказал Шепелев.

