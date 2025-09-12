Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку форменной одежды

https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862212443.html
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил расширить перечень товаров легкой промышленности, которые подлежат обязательной маркировке, в частности, предложено маркировать форменную, специальную и рабочую одежды, говорится в сообщении министерства. "Проект предусматривает расширение перечня товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке, в целях полного охвата маркировкой данной товарной группы. В частности проектом предусматривается введение маркировки форменной, специальной и рабочей одежды. Также предлагается дополнить состав сведений о товарах легкой промышленности в информационной системе маркировки информацией о категории товара", - говорится в сообщении. На рынке легкой промышленности присутствуют товары как подлежащие, так и не подлежащие обязательной маркировке. Это вынуждает участников оборота организовывать работу с маркированными и немаркированными товарами различным образом, что приводит к дополнительным издержкам, пояснили в Минпромторге. Проект направлен в том числе и на противодействие незаконному обороту форменной, специальной и рабочей одежды. "В целях обеспечения комфортных условий для участников рынка предлагается предусмотреть поэтапное вступление требований в силу, а также подготовительный период и возможность получения кодов маркировки в добровольном порядке до вступления требований в силу", - заключили в Минпромторге.
