Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку форменной одежды - 12.09.2025
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку форменной одежды
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку форменной одежды
2025-09-12T19:20+0300
2025-09-12T19:20+0300
бизнес
россия
рф
минпромторг
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил расширить перечень товаров легкой промышленности, которые подлежат обязательной маркировке, в частности, предложено маркировать форменную, специальную и рабочую одежды, говорится в сообщении министерства. "Проект предусматривает расширение перечня товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке, в целях полного охвата маркировкой данной товарной группы. В частности проектом предусматривается введение маркировки форменной, специальной и рабочей одежды. Также предлагается дополнить состав сведений о товарах легкой промышленности в информационной системе маркировки информацией о категории товара", - говорится в сообщении. На рынке легкой промышленности присутствуют товары как подлежащие, так и не подлежащие обязательной маркировке. Это вынуждает участников оборота организовывать работу с маркированными и немаркированными товарами различным образом, что приводит к дополнительным издержкам, пояснили в Минпромторге. Проект направлен в том числе и на противодействие незаконному обороту форменной, специальной и рабочей одежды. "В целях обеспечения комфортных условий для участников рынка предлагается предусмотреть поэтапное вступление требований в силу, а также подготовительный период и возможность получения кодов маркировки в добровольном порядке до вступления требований в силу", - заключили в Минпромторге.
бизнес, россия, рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
19:20 12.09.2025
 
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку форменной одежды

Минпромторг предложил маркировать форменную, специальную и рабочую одежду

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил расширить перечень товаров легкой промышленности, которые подлежат обязательной маркировке, в частности, предложено маркировать форменную, специальную и рабочую одежды, говорится в сообщении министерства.
"Проект предусматривает расширение перечня товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке, в целях полного охвата маркировкой данной товарной группы. В частности проектом предусматривается введение маркировки форменной, специальной и рабочей одежды. Также предлагается дополнить состав сведений о товарах легкой промышленности в информационной системе маркировки информацией о категории товара", - говорится в сообщении.
На рынке легкой промышленности присутствуют товары как подлежащие, так и не подлежащие обязательной маркировке. Это вынуждает участников оборота организовывать работу с маркированными и немаркированными товарами различным образом, что приводит к дополнительным издержкам, пояснили в Минпромторге. Проект направлен в том числе и на противодействие незаконному обороту форменной, специальной и рабочей одежды.
"В целях обеспечения комфортных условий для участников рынка предлагается предусмотреть поэтапное вступление требований в силу, а также подготовительный период и возможность получения кодов маркировки в добровольном порядке до вступления требований в силу", - заключили в Минпромторге.
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Минпромторг предложил применять льготный коэффициент утилизационного сбора
