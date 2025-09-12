https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862212443.html

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку форменной одежды

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку форменной одежды - 12.09.2025, ПРАЙМ

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку форменной одежды

Минпромторг РФ предложил расширить перечень товаров легкой промышленности, которые подлежат обязательной маркировке, в частности, предложено маркировать... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T19:20+0300

2025-09-12T19:20+0300

2025-09-12T19:20+0300

бизнес

россия

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил расширить перечень товаров легкой промышленности, которые подлежат обязательной маркировке, в частности, предложено маркировать форменную, специальную и рабочую одежды, говорится в сообщении министерства. "Проект предусматривает расширение перечня товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке, в целях полного охвата маркировкой данной товарной группы. В частности проектом предусматривается введение маркировки форменной, специальной и рабочей одежды. Также предлагается дополнить состав сведений о товарах легкой промышленности в информационной системе маркировки информацией о категории товара", - говорится в сообщении. На рынке легкой промышленности присутствуют товары как подлежащие, так и не подлежащие обязательной маркировке. Это вынуждает участников оборота организовывать работу с маркированными и немаркированными товарами различным образом, что приводит к дополнительным издержкам, пояснили в Минпромторге. Проект направлен в том числе и на противодействие незаконному обороту форменной, специальной и рабочей одежды. "В целях обеспечения комфортных условий для участников рынка предлагается предусмотреть поэтапное вступление требований в силу, а также подготовительный период и возможность получения кодов маркировки в добровольном порядке до вступления требований в силу", - заключили в Минпромторге.

https://1prime.ru/20250912/rossiya-862198780.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, минпромторг