В ГД внесли проект об освобождении от НДС выплат по вкладам в драгметаллах - 12.09.2025
В ГД внесли проект об освобождении от НДС выплат по вкладам в драгметаллах
В ГД внесли проект об освобождении от НДС выплат по вкладам в драгметаллах
2025-09-12T19:28+0300
2025-09-12T19:28+0300
19:28 12.09.2025
 
В ГД внесли проект об освобождении от НДС выплат по вкладам в драгметаллах

Правительство внесло в ГД проект об освобождении от НДС выплат по вкладам в драгметаллах

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на повышение привлекательности банковских продуктов в драгоценных металлах, в частности, предлагается освободить от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ освобождает от НДС операции по выплате банками процентов по договору банковского счета (вклада) в драгоценных металлах в слитках. Также от НДС освобождаются операции по размещению банками драгоценных металлов, не привлеченных во вклады, что позволит освободить от НДС выдачу займов за счет драгметаллов, приобретенных у третьих лиц.
Эти изменения позволят устранить дисбаланс в отношении вкладов в золоте, серебре и других драгметаллах по сравнению с классическими рублевыми и валютными депозитами, пояснял ранее в сентябре в своем Telegram-канале председатель профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В результате доходность и конкурентоспособность данных вкладов повысится, что станет стимулом для банков расширить линейку таких продуктов.
Депутат обращал внимание, что сейчас вклады в драгметаллах мало распространены, что обусловлено не только более высокой налоговой нагрузкой, но также административными и операционными сложностями, которые связаны с учетом, расчетом доходности и дополнительными требованиями к обороту драгметаллов.
Кроме того, по словам Аксакова, клиентам более привычны традиционные депозиты, а волатильность цен на драгметаллы может отпугивать заметную часть вкладчиков. Наконец, не все граждане осведомлены о таких продуктах.
