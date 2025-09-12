https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862212608.html

В ГД внесли проект об освобождении от НДС выплат по вкладам в драгметаллах

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на повышение привлекательности банковских продуктов в драгоценных металлах, в частности, предлагается освободить от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ освобождает от НДС операции по выплате банками процентов по договору банковского счета (вклада) в драгоценных металлах в слитках. Также от НДС освобождаются операции по размещению банками драгоценных металлов, не привлеченных во вклады, что позволит освободить от НДС выдачу займов за счет драгметаллов, приобретенных у третьих лиц. Эти изменения позволят устранить дисбаланс в отношении вкладов в золоте, серебре и других драгметаллах по сравнению с классическими рублевыми и валютными депозитами, пояснял ранее в сентябре в своем Telegram-канале председатель профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В результате доходность и конкурентоспособность данных вкладов повысится, что станет стимулом для банков расширить линейку таких продуктов. Депутат обращал внимание, что сейчас вклады в драгметаллах мало распространены, что обусловлено не только более высокой налоговой нагрузкой, но также административными и операционными сложностями, которые связаны с учетом, расчетом доходности и дополнительными требованиями к обороту драгметаллов. Кроме того, по словам Аксакова, клиентам более привычны традиционные депозиты, а волатильность цен на драгметаллы может отпугивать заметную часть вкладчиков. Наконец, не все граждане осведомлены о таких продуктах.

