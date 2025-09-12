Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Делегации из ОАЭ, Ирана, Китая и Белоруссии примут участие в TNF - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862213697.html
Делегации из ОАЭ, Ирана, Китая и Белоруссии примут участие в TNF
Делегации из ОАЭ, Ирана, Китая и Белоруссии примут участие в TNF - 12.09.2025, ПРАЙМ
Делегации из ОАЭ, Ирана, Китая и Белоруссии примут участие в TNF
Делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Китая, Казахстана и Белоруссии примут участие в работе Промышленно-энергетического форума TNF, который... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T20:09+0300
2025-09-12T20:09+0300
казахстан
иран
китай
белнефтехим
казмунайгаз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861063450_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8f8001e030008e76bee162253bb45fc8.jpg
ТЮМЕНЬ, 12 сен - ПРАЙМ. Делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Китая, Казахстана и Белоруссии примут участие в работе Промышленно-энергетического форума TNF, который пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. "Впервые в форуме примет участие делегация из ОАЭ, также ждём делегации во главе с заместителями министров из Казахстана и Беларуси. В работе форума примут участие представители Ирана и Китая. Впервые в этом году свой стенд будет у Республики Беларусь, на котором презентуют компании, входящие в концерн "Белнефтехим", а соседи из Казахстана проведут свой первый технологический день Казмунайгаз", - сообщил Пантелеев в своем Telegram-канале, отметив, что делегацию из ОАЭ возглавит замминистра промышленности и передовых технологий по промышленным акселераторам. По данным организаторов, в целом на форуме в этом году ожидают не менее 12 тысяч посетителей и представителей около полутора тысяч компаний. Более 140 предприятий и организаций представят свою продукцию на TNF EXPO. Пантелеев отметил, что особое место на форуме займут заказчики, которые нуждаются в новых российских, качественных и высокотехнологичных решениях, и эти решения готовы предложить отечественные промышленники, продукция многих участников выставки уже не просто заменяет импорт, а превосходит его по характеристикам и качеству. Промышленно-энергетический форум TNF 2025 пройдет 15-18 сентября в Тюмени и соберет лидеров отечественного ТЭК и смежных отраслей для решения стратегических задач отрасли. Одной из центральных дискуссий станет обсуждение внедрения искусственного интеллекта в промышленность.
https://1prime.ru/20250912/rossiya-862209722.html
казахстан
иран
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861063450_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_9edcd718ed96c7c4f4a408a32720eb3c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
казахстан, иран, китай, белнефтехим, казмунайгаз
КАЗАХСТАН, ИРАН, КИТАЙ, Белнефтехим, Казмунайгаз
20:09 12.09.2025
 
Делегации из ОАЭ, Ирана, Китая и Белоруссии примут участие в TNF

Делегации ОАЭ, Ирана, Китая и Белоруссии примут участие в TNF с 15 по 18 сентября

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГород Тюмень
Город Тюмень - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Город Тюмень. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЮМЕНЬ, 12 сен - ПРАЙМ. Делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Китая, Казахстана и Белоруссии примут участие в работе Промышленно-энергетического форума TNF, который пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
"Впервые в форуме примет участие делегация из ОАЭ, также ждём делегации во главе с заместителями министров из Казахстана и Беларуси. В работе форума примут участие представители Ирана и Китая. Впервые в этом году свой стенд будет у Республики Беларусь, на котором презентуют компании, входящие в концерн "Белнефтехим", а соседи из Казахстана проведут свой первый технологический день Казмунайгаз", - сообщил Пантелеев в своем Telegram-канале, отметив, что делегацию из ОАЭ возглавит замминистра промышленности и передовых технологий по промышленным акселераторам.
По данным организаторов, в целом на форуме в этом году ожидают не менее 12 тысяч посетителей и представителей около полутора тысяч компаний. Более 140 предприятий и организаций представят свою продукцию на TNF EXPO. Пантелеев отметил, что особое место на форуме займут заказчики, которые нуждаются в новых российских, качественных и высокотехнологичных решениях, и эти решения готовы предложить отечественные промышленники, продукция многих участников выставки уже не просто заменяет импорт, а превосходит его по характеристикам и качеству.
Промышленно-энергетический форум TNF 2025 пройдет 15-18 сентября в Тюмени и соберет лидеров отечественного ТЭК и смежных отраслей для решения стратегических задач отрасли. Одной из центральных дискуссий станет обсуждение внедрения искусственного интеллекта в промышленность.
Владимир Путин
Путин примет участие в Форуме объединенных культур в Петербурге
18:28
 
КАЗАХСТАНИРАНКИТАЙБелнефтехимКазмунайгаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала