https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862213697.html

Делегации из ОАЭ, Ирана, Китая и Белоруссии примут участие в TNF

Делегации из ОАЭ, Ирана, Китая и Белоруссии примут участие в TNF - 12.09.2025, ПРАЙМ

Делегации из ОАЭ, Ирана, Китая и Белоруссии примут участие в TNF

Делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Китая, Казахстана и Белоруссии примут участие в работе Промышленно-энергетического форума TNF, который... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T20:09+0300

2025-09-12T20:09+0300

2025-09-12T20:09+0300

казахстан

иран

китай

белнефтехим

казмунайгаз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861063450_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8f8001e030008e76bee162253bb45fc8.jpg

ТЮМЕНЬ, 12 сен - ПРАЙМ. Делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Китая, Казахстана и Белоруссии примут участие в работе Промышленно-энергетического форума TNF, который пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. "Впервые в форуме примет участие делегация из ОАЭ, также ждём делегации во главе с заместителями министров из Казахстана и Беларуси. В работе форума примут участие представители Ирана и Китая. Впервые в этом году свой стенд будет у Республики Беларусь, на котором презентуют компании, входящие в концерн "Белнефтехим", а соседи из Казахстана проведут свой первый технологический день Казмунайгаз", - сообщил Пантелеев в своем Telegram-канале, отметив, что делегацию из ОАЭ возглавит замминистра промышленности и передовых технологий по промышленным акселераторам. По данным организаторов, в целом на форуме в этом году ожидают не менее 12 тысяч посетителей и представителей около полутора тысяч компаний. Более 140 предприятий и организаций представят свою продукцию на TNF EXPO. Пантелеев отметил, что особое место на форуме займут заказчики, которые нуждаются в новых российских, качественных и высокотехнологичных решениях, и эти решения готовы предложить отечественные промышленники, продукция многих участников выставки уже не просто заменяет импорт, а превосходит его по характеристикам и качеству. Промышленно-энергетический форум TNF 2025 пройдет 15-18 сентября в Тюмени и соберет лидеров отечественного ТЭК и смежных отраслей для решения стратегических задач отрасли. Одной из центральных дискуссий станет обсуждение внедрения искусственного интеллекта в промышленность.

https://1prime.ru/20250912/rossiya-862209722.html

казахстан

иран

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

казахстан, иран, китай, белнефтехим, казмунайгаз