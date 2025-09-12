Делегации из ОАЭ, Ирана, Китая и Белоруссии примут участие в TNF

https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862213697.html
ТЮМЕНЬ, 12 сен - ПРАЙМ. Делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Китая, Казахстана и Белоруссии примут участие в работе Промышленно-энергетического форума TNF, который пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. "Впервые в форуме примет участие делегация из ОАЭ, также ждём делегации во главе с заместителями министров из Казахстана и Беларуси. В работе форума примут участие представители Ирана и Китая. Впервые в этом году свой стенд будет у Республики Беларусь, на котором презентуют компании, входящие в концерн "Белнефтехим", а соседи из Казахстана проведут свой первый технологический день Казмунайгаз", - сообщил Пантелеев в своем Telegram-канале, отметив, что делегацию из ОАЭ возглавит замминистра промышленности и передовых технологий по промышленным акселераторам. По данным организаторов, в целом на форуме в этом году ожидают не менее 12 тысяч посетителей и представителей около полутора тысяч компаний. Более 140 предприятий и организаций представят свою продукцию на TNF EXPO. Пантелеев отметил, что особое место на форуме займут заказчики, которые нуждаются в новых российских, качественных и высокотехнологичных решениях, и эти решения готовы предложить отечественные промышленники, продукция многих участников выставки уже не просто заменяет импорт, а превосходит его по характеристикам и качеству. Промышленно-энергетический форум TNF 2025 пройдет 15-18 сентября в Тюмени и соберет лидеров отечественного ТЭК и смежных отраслей для решения стратегических задач отрасли. Одной из центральных дискуссий станет обсуждение внедрения искусственного интеллекта в промышленность.
