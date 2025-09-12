Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Казаньоргсинтез" завершает пусконаладочные работы на новой ПГУ - 12.09.2025
"Казаньоргсинтез" завершает пусконаладочные работы на новой ПГУ
"Казаньоргсинтез" завершает пусконаладочные работы на новой ПГУ - 12.09.2025, ПРАЙМ
"Казаньоргсинтез" завершает пусконаладочные работы на новой ПГУ
"Казаньоргсинтез" приступил к завершающему этапу пусконаладочных работ на новой Лушниковской парогазовой установке на 250 МВт, которую не стали достраивать... | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. "Казаньоргсинтез" приступил к завершающему этапу пусконаладочных работ на новой Лушниковской парогазовой установке на 250 МВт, которую не стали достраивать Siemens и Enka, следует из сообщения компании. "Сибур" приступил к завершающему этапу пусконаладочных работ на новой парогазовой установке (Лушниковская ПГУ) "Казаньоргсинтеза" мощностью 250 МВт. Установка приняла первые тонны газа, необходимого для работы генерирующего оборудования, что стало ключевым этапом подготовки к запуску объекта", - говорится в сообщении. Siemens и Enka выступали генеральным подрядчиком и субподрядчиком проекта строительства парогазовой электростанции ПГУ-250 мощностью 250 МВт на площадке химзавода и по условиям контракта должны были сдать электростанцию "под ключ" к марту 2023 года. Но в июле 2022 года Siemens уведомил, что отказывается от исполнения обязательств в связи с введенными Евросоюзом санкциями, после чего все работы на объекте были остановлены. В сообщении "Казаньоргсинтеза" указывается, что общий прогресс реализации проекта составляет 97%. Строительно-монтажные работы завершены на 99%, пусконаладочные - на 54%. На установке смонтировано технологическое оборудование. Она обеспечена энергоресурсами, запущены вспомогательные системы, подан газ. Это позволяет проводить пусконаладку генерирующего оборудования на рабочих средах. "Ввод объекта в эксплуатацию, запланированный на декабрь 2025 года, принесет предприятию ряд эффектов. Ключевыми станут повышение энергоэффективности энергопроизводства предприятия на 15% и снижение выбросов углекислого газа на 3% за счет вовлечения вторичного энергоресурса. Проект использует газотурбинную установку, специально адаптированную для работы на синтетическом газе, образующемся в технологическом цикле производства этилена на "Казаньоргсинтезе", - добавляется в сообщении. "Казаньоргсинтез" - ключевое предприятие химической промышленности России, входит в "Сибур". Производит более 170 наименований продукции: этилен, полиэтилен высокой и низкой плотности, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, этиленгликоль, этаноламины и другие продукты органического синтеза.
20:20 12.09.2025
 
"Казаньоргсинтез" завершает пусконаладочные работы на новой ПГУ

"Казаньоргсинтез" завершает пусконаладочные работы на новой ПГУ на 250 МВт

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. "Казаньоргсинтез" приступил к завершающему этапу пусконаладочных работ на новой Лушниковской парогазовой установке на 250 МВт, которую не стали достраивать Siemens и Enka, следует из сообщения компании.
"Сибур" приступил к завершающему этапу пусконаладочных работ на новой парогазовой установке (Лушниковская ПГУ) "Казаньоргсинтеза" мощностью 250 МВт. Установка приняла первые тонны газа, необходимого для работы генерирующего оборудования, что стало ключевым этапом подготовки к запуску объекта", - говорится в сообщении.
Siemens и Enka выступали генеральным подрядчиком и субподрядчиком проекта строительства парогазовой электростанции ПГУ-250 мощностью 250 МВт на площадке химзавода и по условиям контракта должны были сдать электростанцию "под ключ" к марту 2023 года. Но в июле 2022 года Siemens уведомил, что отказывается от исполнения обязательств в связи с введенными Евросоюзом санкциями, после чего все работы на объекте были остановлены.
В сообщении "Казаньоргсинтеза" указывается, что общий прогресс реализации проекта составляет 97%. Строительно-монтажные работы завершены на 99%, пусконаладочные - на 54%. На установке смонтировано технологическое оборудование. Она обеспечена энергоресурсами, запущены вспомогательные системы, подан газ. Это позволяет проводить пусконаладку генерирующего оборудования на рабочих средах.
"Ввод объекта в эксплуатацию, запланированный на декабрь 2025 года, принесет предприятию ряд эффектов. Ключевыми станут повышение энергоэффективности энергопроизводства предприятия на 15% и снижение выбросов углекислого газа на 3% за счет вовлечения вторичного энергоресурса. Проект использует газотурбинную установку, специально адаптированную для работы на синтетическом газе, образующемся в технологическом цикле производства этилена на "Казаньоргсинтезе", - добавляется в сообщении.
"Казаньоргсинтез" - ключевое предприятие химической промышленности России, входит в "Сибур". Производит более 170 наименований продукции: этилен, полиэтилен высокой и низкой плотности, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, этиленгликоль, этаноламины и другие продукты органического синтеза.
