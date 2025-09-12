https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862214541.html

"Казаньоргсинтез" завершает пусконаладочные работы на новой ПГУ

"Казаньоргсинтез" завершает пусконаладочные работы на новой ПГУ - 12.09.2025, ПРАЙМ

"Казаньоргсинтез" завершает пусконаладочные работы на новой ПГУ

"Казаньоргсинтез" приступил к завершающему этапу пусконаладочных работ на новой Лушниковской парогазовой установке на 250 МВт, которую не стали достраивать... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T20:20+0300

2025-09-12T20:20+0300

2025-09-12T20:20+0300

россия

газ

siemens

сибур

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862214229_0:214:2904:1848_1920x0_80_0_0_ea617b232c6cce8ad123ea137764fb20.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. "Казаньоргсинтез" приступил к завершающему этапу пусконаладочных работ на новой Лушниковской парогазовой установке на 250 МВт, которую не стали достраивать Siemens и Enka, следует из сообщения компании. "Сибур" приступил к завершающему этапу пусконаладочных работ на новой парогазовой установке (Лушниковская ПГУ) "Казаньоргсинтеза" мощностью 250 МВт. Установка приняла первые тонны газа, необходимого для работы генерирующего оборудования, что стало ключевым этапом подготовки к запуску объекта", - говорится в сообщении. Siemens и Enka выступали генеральным подрядчиком и субподрядчиком проекта строительства парогазовой электростанции ПГУ-250 мощностью 250 МВт на площадке химзавода и по условиям контракта должны были сдать электростанцию "под ключ" к марту 2023 года. Но в июле 2022 года Siemens уведомил, что отказывается от исполнения обязательств в связи с введенными Евросоюзом санкциями, после чего все работы на объекте были остановлены. В сообщении "Казаньоргсинтеза" указывается, что общий прогресс реализации проекта составляет 97%. Строительно-монтажные работы завершены на 99%, пусконаладочные - на 54%. На установке смонтировано технологическое оборудование. Она обеспечена энергоресурсами, запущены вспомогательные системы, подан газ. Это позволяет проводить пусконаладку генерирующего оборудования на рабочих средах. "Ввод объекта в эксплуатацию, запланированный на декабрь 2025 года, принесет предприятию ряд эффектов. Ключевыми станут повышение энергоэффективности энергопроизводства предприятия на 15% и снижение выбросов углекислого газа на 3% за счет вовлечения вторичного энергоресурса. Проект использует газотурбинную установку, специально адаптированную для работы на синтетическом газе, образующемся в технологическом цикле производства этилена на "Казаньоргсинтезе", - добавляется в сообщении. "Казаньоргсинтез" - ключевое предприятие химической промышленности России, входит в "Сибур". Производит более 170 наименований продукции: этилен, полиэтилен высокой и низкой плотности, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, этиленгликоль, этаноламины и другие продукты органического синтеза.

https://1prime.ru/20250908/gres-861975646.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, siemens, сибур, ес