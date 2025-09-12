https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862214868.html

ВТБ собирается продолжит выплату дивидендов за 2025 год

ВТБ собирается продолжит выплату дивидендов за 2025 год

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. ВТБ работает над тем, чтобы продолжить выплату дивидендов и за 2025 в 2026 году, сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Отвечая на ваш прямой вопрос, дивиденды 2025 года за 2024-й будут не последними в корпоративной истории ВТБ. И мы понимаем, что, проводя допэмиссию, привлекая большой рыночный спрос, мы имеем своего рода ответственность перед нашими новыми инвесторами с тем, чтобы не было разочарований и в вопросе дивидендной политики. Поэтому в этой ситуации в 2026 году за 2025 год мы работаем над тем, чтобы дивиденды были", - сказал он в эфире радио РБК. В июле акционеры ВТБ в соответствии с рекомендациями набсовета утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, а также 0,2654 копейки и 2,654 копейки на одну привилегированную акцию первого и второго типов соответственно. Суммарные выплаты составят 275,75 миллиарда рублей: 137,4 миллиарда по обыкновенным акциям и 138,4 миллиарда по префам. Государству принадлежит контрольный пакет акций ВТБ, в том числе все привилегированные.

россия, финансы, втб