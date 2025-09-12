Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ собирается продолжит выплату дивидендов за 2025 год - 12.09.2025, ПРАЙМ
ВТБ собирается продолжит выплату дивидендов за 2025 год
2025-09-12T20:26+0300
2025-09-12T20:26+0300
россия
финансы
втб
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. ВТБ работает над тем, чтобы продолжить выплату дивидендов и за 2025 в 2026 году, сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Отвечая на ваш прямой вопрос, дивиденды 2025 года за 2024-й будут не последними в корпоративной истории ВТБ. И мы понимаем, что, проводя допэмиссию, привлекая большой рыночный спрос, мы имеем своего рода ответственность перед нашими новыми инвесторами с тем, чтобы не было разочарований и в вопросе дивидендной политики. Поэтому в этой ситуации в 2026 году за 2025 год мы работаем над тем, чтобы дивиденды были", - сказал он в эфире радио РБК. В июле акционеры ВТБ в соответствии с рекомендациями набсовета утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, а также 0,2654 копейки и 2,654 копейки на одну привилегированную акцию первого и второго типов соответственно. Суммарные выплаты составят 275,75 миллиарда рублей: 137,4 миллиарда по обыкновенным акциям и 138,4 миллиарда по префам. Государству принадлежит контрольный пакет акций ВТБ, в том числе все привилегированные.
россия, финансы, втб
РОССИЯ, Финансы, ВТБ
20:26 12.09.2025
 
ВТБ собирается продолжит выплату дивидендов за 2025 год

Пьянов: ВТБ планирует продолжить выплату дивидендов за 2025 год

Логотип ВТБ.. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. ВТБ работает над тем, чтобы продолжить выплату дивидендов и за 2025 в 2026 году, сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
"Отвечая на ваш прямой вопрос, дивиденды 2025 года за 2024-й будут не последними в корпоративной истории ВТБ. И мы понимаем, что, проводя допэмиссию, привлекая большой рыночный спрос, мы имеем своего рода ответственность перед нашими новыми инвесторами с тем, чтобы не было разочарований и в вопросе дивидендной политики. Поэтому в этой ситуации в 2026 году за 2025 год мы работаем над тем, чтобы дивиденды были", - сказал он в эфире радио РБК.
В июле акционеры ВТБ в соответствии с рекомендациями набсовета утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, а также 0,2654 копейки и 2,654 копейки на одну привилегированную акцию первого и второго типов соответственно. Суммарные выплаты составят 275,75 миллиарда рублей: 137,4 миллиарда по обыкновенным акциям и 138,4 миллиарда по префам.
Государству принадлежит контрольный пакет акций ВТБ, в том числе все привилегированные.
Вывеска банка ВТБ
Изменение ставки ЦБ не изменит прогноз чистой прибыли, заявили в ВТБ
17:32
 
