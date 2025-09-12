Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля - 12.09.2025
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля - 12.09.2025, ПРАЙМ
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают рост российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню и доллару, евро снизится к рублю,... | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают рост российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню и доллару, евро снизится к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за неделю на 1,3% - до 2878 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом останется около 67,5 доллара за баррель, а курс евро на форексе повысится в пределах 0,5 цента 1,175 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 9 копеек - до 11,84 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, вырастет на 12 копеек, до 84,50 рубля, евро – снизится на 1,08 рубля, до 98,25 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка Геополитической неопределенности меньше не стало, более того, новостной фон в последние дни был тревожным. Также инвесторы пребывали в ожидании пятничного заседания ЦБ, которое таило в себе интригу, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". На будущей неделе инвесторы продолжат следить за геополитическими новостями, сигналами регуляторов, динамикой сырьевых цен и валютных курсов и ключевыми статданными, добавил он. "На следующей неделе в центре внимания мировых рынков окажется заседание ФРС 17 сентября. Вышедшая на этой неделе экономическая статистика Штатов способствовала укреплению ожиданий смягчения ДКП. Более того, выросла вероятность и снижения процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов. Не менее важными для рынка будут и параметры обновленных прогнозов регулятора", - рассказала Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В случае неожиданно мягкой позиции ФРС на рынках заметно усилятся risk-on настроения – фондовые индексы США вырастут, а котировки Brent могут превысить отметки в 68,5 доллара за баррель, отметил он. "Фондовые индексы США продолжают обновлять рекорды на фоне ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва. Статистика, свидетельствующая об охлаждении американского рынка труда, подтверждает необходимость снижения базовой ставки. В числе лидеров роста фондового рынка остается технологический сегмент, тогда как базовые отрасли скорее выглядят в роли догоняющих", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Оказать влияние на рынок могут санкционный фон и внешняя геополитика, потому что угроза новых ограничений со стороны ЕС/Великобритании и даже США, ограничения на экспорт и логистику могут ввести дополнительную неопределённость и вызвать отток капитала, рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. На предстоящей неделе инвесторы будут переоценивать свое отношение к акциям с учетом решения регулятора. При этом на первый план вновь выйдут геополитические новости, на которые инвесторы реагируют достаточно остро, что ведет к повышенной волатильности, отметил Богдан Зварич из ПСБ. Решающее влияние на рынок в ближайшую неделю может оказать новость о новом пакете санкций ЕС, который, по словам инициаторов, ограничит продажу российской нефти и введет санкции против ряда банков и энергетических компаний, добавил Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". Рубль поищет направление движения Коррекционный рост рубля в пятницу и падение валюты будет быстро выкуплено рынком, так как фундаментальные факторы остаются на стороне ослабления рубля, считает Чернов. "Юань может торговаться в коридоре 11,7–12,2 рубля, возможны движения выше, если рубль ослабнет быстрее", - добавляет он. Курс юаня продолжит отыгрывать поступающие геополитические новости, и, вероятно, будет двигаться вблизи коридора в 11,7-11,9 рубля, оценивает Григорьев. "Поддержку российской валюте окажет более жесткая, чем ожидалось, позиция Банка России", - добавляет он. Неожиданный исход заседания Банка России - снижение ключевой ставки лишь на 100 базисных пунктов и появление заметного числа жестких нот в риторике - привел к заметной коррекции на российском рынке, говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Инвесторам, вероятно, понадобится продолжительное время, чтобы оценить, насколько вероятно дальнейшее снижение ключевой ставки и насколько значительным оно будет. По горячим следам можно сказать, что вероятность еще одного снижения ставки в текущем году весьма высока", - добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля. Динамика индексов Индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2800-2900 пунктов на фоне нового 19-го пакета антироссийских санкций ЕС, который усилит давление на нефтегазовый и банковский сектора, при этом сохраняется поддержка от дивидендных выплат; текущий уровень индекса - 2865 пунктов, возможна волатильность в пределах 2-3% на ближайшую неделю, комментирует Вишневский. "Для индекса Мосбиржи на горизонте предстоящей недели актуальным может стать коридор 2800-2880 пунктов – в начале недели рынок инерционно может отступить ниже поддержки на уровне 2850 пунктов, а, при отсутствии триггеров для дальнейшего направленного движения, перейти в консолидацию в обозначенном диапазоне", - рассказал Зварич. "Без улучшения внешнего фона динамика индекса Мосбиржи может сохраняться преимущественно боковой или слабо отрицательной. Ключевая ставка снижена, но рынок успел заложить более уверенное снижение стоимости фондирования, потому в обозримой перспективе не ждем яркой динамики. Прогноз по индексу акций на будущую неделю 2825-2925 пунктов", - считает Шепелев. После снижения ставки ожидается, что доходности многих бумаг, особенно с фиксированным доходом, немного снизятся, а часть капитала может перейти из рынка облигаций в акции, отметил Чернов.
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля

Экономист Чернов: фундаментальные факторы остаются на стороне ослабления рубля

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают рост российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню и доллару, евро снизится к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости.
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за неделю на 1,3% - до 2878 пунктов.
Цена на нефть марки Brent при этом останется около 67,5 доллара за баррель, а курс евро на форексе повысится в пределах 0,5 цента 1,175 доллара, оценивают аналитики.
Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 9 копеек - до 11,84 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, вырастет на 12 копеек, до 84,50 рубля, евро – снизится на 1,08 рубля, до 98,25 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
В Кремле оценили колебания курса доллара
Вчера, 12:59

Драйверы рынка

Геополитической неопределенности меньше не стало, более того, новостной фон в последние дни был тревожным. Также инвесторы пребывали в ожидании пятничного заседания ЦБ, которое таило в себе интригу, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". На будущей неделе инвесторы продолжат следить за геополитическими новостями, сигналами регуляторов, динамикой сырьевых цен и валютных курсов и ключевыми статданными, добавил он.
"На следующей неделе в центре внимания мировых рынков окажется заседание ФРС 17 сентября. Вышедшая на этой неделе экономическая статистика Штатов способствовала укреплению ожиданий смягчения ДКП. Более того, выросла вероятность и снижения процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов. Не менее важными для рынка будут и параметры обновленных прогнозов регулятора", - рассказала Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В случае неожиданно мягкой позиции ФРС на рынках заметно усилятся risk-on настроения – фондовые индексы США вырастут, а котировки Brent могут превысить отметки в 68,5 доллара за баррель, отметил он.
"Фондовые индексы США продолжают обновлять рекорды на фоне ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва. Статистика, свидетельствующая об охлаждении американского рынка труда, подтверждает необходимость снижения базовой ставки. В числе лидеров роста фондового рынка остается технологический сегмент, тогда как базовые отрасли скорее выглядят в роли догоняющих", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит".
Оказать влияние на рынок могут санкционный фон и внешняя геополитика, потому что угроза новых ограничений со стороны ЕС/Великобритании и даже США, ограничения на экспорт и логистику могут ввести дополнительную неопределённость и вызвать отток капитала, рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
На предстоящей неделе инвесторы будут переоценивать свое отношение к акциям с учетом решения регулятора. При этом на первый план вновь выйдут геополитические новости, на которые инвесторы реагируют достаточно остро, что ведет к повышенной волатильности, отметил Богдан Зварич из ПСБ.
Решающее влияние на рынок в ближайшую неделю может оказать новость о новом пакете санкций ЕС, который, по словам инициаторов, ограничит продажу российской нефти и введет санкции против ряда банков и энергетических компаний, добавил Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер".

Рубль поищет направление движения

Коррекционный рост рубля в пятницу и падение валюты будет быстро выкуплено рынком, так как фундаментальные факторы остаются на стороне ослабления рубля, считает Чернов. "Юань может торговаться в коридоре 11,7–12,2 рубля, возможны движения выше, если рубль ослабнет быстрее", - добавляет он.
Курс юаня продолжит отыгрывать поступающие геополитические новости, и, вероятно, будет двигаться вблизи коридора в 11,7-11,9 рубля, оценивает Григорьев. "Поддержку российской валюте окажет более жесткая, чем ожидалось, позиция Банка России", - добавляет он.
Неожиданный исход заседания Банка России - снижение ключевой ставки лишь на 100 базисных пунктов и появление заметного числа жестких нот в риторике - привел к заметной коррекции на российском рынке, говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион".
"Инвесторам, вероятно, понадобится продолжительное время, чтобы оценить, насколько вероятно дальнейшее снижение ключевой ставки и насколько значительным оно будет. По горячим следам можно сказать, что вероятность еще одного снижения ставки в текущем году весьма высока", - добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.

Динамика индексов

Индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2800-2900 пунктов на фоне нового 19-го пакета антироссийских санкций ЕС, который усилит давление на нефтегазовый и банковский сектора, при этом сохраняется поддержка от дивидендных выплат; текущий уровень индекса - 2865 пунктов, возможна волатильность в пределах 2-3% на ближайшую неделю, комментирует Вишневский.
"Для индекса Мосбиржи на горизонте предстоящей недели актуальным может стать коридор 2800-2880 пунктов – в начале недели рынок инерционно может отступить ниже поддержки на уровне 2850 пунктов, а, при отсутствии триггеров для дальнейшего направленного движения, перейти в консолидацию в обозначенном диапазоне", - рассказал Зварич.
"Без улучшения внешнего фона динамика индекса Мосбиржи может сохраняться преимущественно боковой или слабо отрицательной. Ключевая ставка снижена, но рынок успел заложить более уверенное снижение стоимости фондирования, потому в обозримой перспективе не ждем яркой динамики. Прогноз по индексу акций на будущую неделю 2825-2925 пунктов", - считает Шепелев.
После снижения ставки ожидается, что доходности многих бумаг, особенно с фиксированным доходом, немного снизятся, а часть капитала может перейти из рынка облигаций в акции, отметил Чернов.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
ЦБ ожидает рост экономики в 2025 году в рамках прогноза
15:44
 
