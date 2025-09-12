Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нафтогаз" заявил, что получил от Orlen около 400 миллионов кубометров LNG - 12.09.2025
"Нафтогаз" заявил, что получил от Orlen около 400 миллионов кубометров LNG
"Нафтогаз" заявил, что получил от Orlen около 400 миллионов кубометров LNG - 12.09.2025, ПРАЙМ
"Нафтогаз" заявил, что получил от Orlen около 400 миллионов кубометров LNG
Группа "Нафтогаз Украины" сообщила, что в рамках подготовки к отопительному сезону уже получила от польской компании Orlen около 400 миллионов кубометров... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T22:35+0300
2025-09-12T22:35+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" сообщила, что в рамках подготовки к отопительному сезону уже получила от польской компании Orlen около 400 миллионов кубометров американского сжиженного газа (LNG). "Группа "Нафтогаз" в партнерстве с польским Orlen в рамках подготовки к зиме 2025-2026 уже поставила на Украину около 400 миллионов кубометров американского сжиженного газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаза". В "Нафтогазе" уточнили, что всего законтрактовано около 450 миллионов кубометров LNG из США. Украинская версия издания Forbes 31 января сообщила, что компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, для прохождения отопительного сезона объем импорта, возможно, придется нарастить в 10 раз. Это же издание 3 апреля сообщало, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, для закупки необходимо 5 миллиардов евро. Денис Шмыгаль, который на тот момент был премьером Украины, 18 февраля поручил "Нафтогазу" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
22:35 12.09.2025
 
"Нафтогаз" заявил, что получил от Orlen около 400 миллионов кубометров LNG

«Нафтогаз» получил от Orlen около 400 млн кубометров американского газа

Танкер для транспортировки сжиженного природного газа
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа. Архивное фото
© AFP / Jiji Press/ Stringer
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" сообщила, что в рамках подготовки к отопительному сезону уже получила от польской компании Orlen около 400 миллионов кубометров американского сжиженного газа (LNG).
"Группа "Нафтогаз" в партнерстве с польским Orlen в рамках подготовки к зиме 2025-2026 уже поставила на Украину около 400 миллионов кубометров американского сжиженного газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаза".
В "Нафтогазе" уточнили, что всего законтрактовано около 450 миллионов кубометров LNG из США.
Украинская версия издания Forbes 31 января сообщила, что компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, для прохождения отопительного сезона объем импорта, возможно, придется нарастить в 10 раз. Это же издание 3 апреля сообщало, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро.
В конце марта глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, для закупки необходимо 5 миллиардов евро.
Денис Шмыгаль, который на тот момент был премьером Украины, 18 февраля поручил "Нафтогазу" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
