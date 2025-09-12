https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862217948.html

"Нафтогаз" заявил, что получил от Orlen около 400 миллионов кубометров LNG
12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" сообщила, что в рамках подготовки к отопительному сезону уже получила от польской компании Orlen около 400 миллионов кубометров американского сжиженного газа (LNG). "Группа "Нафтогаз" в партнерстве с польским Orlen в рамках подготовки к зиме 2025-2026 уже поставила на Украину около 400 миллионов кубометров американского сжиженного газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаза". В "Нафтогазе" уточнили, что всего законтрактовано около 450 миллионов кубометров LNG из США. Украинская версия издания Forbes 31 января сообщила, что компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, для прохождения отопительного сезона объем импорта, возможно, придется нарастить в 10 раз. Это же издание 3 апреля сообщало, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, для закупки необходимо 5 миллиардов евро. Денис Шмыгаль, который на тот момент был премьером Украины, 18 февраля поручил "Нафтогазу" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

