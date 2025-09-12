Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12.09.2025
В Системе быстрых платежей произошел сбой
банки
финансы
нспк
альфа-банк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. На стороне одного из банков-участников Системы быстрых платежей произошел сбой, возможны кратковременные замедления обработки операций в СБП, при этом на стороне Национальной системы платежных карт все работает штатно, сообщила НСПК на своем сайте. "На стороне одного из банков-участников СБП произошел сбой. Возможны кратковременные замедления обработки операций в СБП. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно", - говорится в сообщении. Кроме того, в разделе информации НСПК о работе банковских карт указывается, что "на стороне одного из банков произошел сбой". "Возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций. Ситуация не носит массовый характер и никак не влияет на сохранность средств. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно", - говорится в сообщении. Ранее днем пользователи мобильного приложения Альфа-банка сообщали о неполадках в его работе. При этом в пресс-службе кредитной организации указывали, что сбоев нет, из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн.
22:38 12.09.2025 (обновлено: 22:39 12.09.2025)
 
© предоставлено пресс-службой ЦБЛоготип системы быстрых платежей
Логотип системы быстрых платежей
Логотип системы быстрых платежей. Архивное фото
© предоставлено пресс-службой ЦБ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. На стороне одного из банков-участников Системы быстрых платежей произошел сбой, возможны кратковременные замедления обработки операций в СБП, при этом на стороне Национальной системы платежных карт все работает штатно, сообщила НСПК на своем сайте.
"На стороне одного из банков-участников СБП произошел сбой. Возможны кратковременные замедления обработки операций в СБП. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно", - говорится в сообщении.
Кроме того, в разделе информации НСПК о работе банковских карт указывается, что "на стороне одного из банков произошел сбой". "Возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций. Ситуация не носит массовый характер и никак не влияет на сохранность средств. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно", - говорится в сообщении.
Ранее днем пользователи мобильного приложения Альфа-банка сообщали о неполадках в его работе. При этом в пресс-службе кредитной организации указывали, что сбоев нет, из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн.
