В Системе быстрых платежей произошел сбой

2025-09-12T22:38+0300

2025-09-12T22:38+0300

2025-09-12T22:39+0300

банки

финансы

нспк

альфа-банк

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. На стороне одного из банков-участников Системы быстрых платежей произошел сбой, возможны кратковременные замедления обработки операций в СБП, при этом на стороне Национальной системы платежных карт все работает штатно, сообщила НСПК на своем сайте. "На стороне одного из банков-участников СБП произошел сбой. Возможны кратковременные замедления обработки операций в СБП. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно", - говорится в сообщении. Кроме того, в разделе информации НСПК о работе банковских карт указывается, что "на стороне одного из банков произошел сбой". "Возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций. Ситуация не носит массовый характер и никак не влияет на сохранность средств. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно", - говорится в сообщении. Ранее днем пользователи мобильного приложения Альфа-банка сообщали о неполадках в его работе. При этом в пресс-службе кредитной организации указывали, что сбоев нет, из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн.

