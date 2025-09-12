https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862218232.html
В Системе быстрых платежей произошел сбой
В Системе быстрых платежей произошел сбой - 12.09.2025, ПРАЙМ
В Системе быстрых платежей произошел сбой
На стороне одного из банков-участников Системы быстрых платежей произошел сбой, возможны кратковременные замедления обработки операций в СБП, при этом на... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T22:38+0300
2025-09-12T22:38+0300
2025-09-12T22:39+0300
банки
финансы
нспк
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/82964/69/829646907_0:52:903:560_1920x0_80_0_0_4a33ba1bb03a234edbc39f0850371ec6.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. На стороне одного из банков-участников Системы быстрых платежей произошел сбой, возможны кратковременные замедления обработки операций в СБП, при этом на стороне Национальной системы платежных карт все работает штатно, сообщила НСПК на своем сайте. "На стороне одного из банков-участников СБП произошел сбой. Возможны кратковременные замедления обработки операций в СБП. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно", - говорится в сообщении. Кроме того, в разделе информации НСПК о работе банковских карт указывается, что "на стороне одного из банков произошел сбой". "Возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций. Ситуация не носит массовый характер и никак не влияет на сохранность средств. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно", - говорится в сообщении. Ранее днем пользователи мобильного приложения Альфа-банка сообщали о неполадках в его работе. При этом в пресс-службе кредитной организации указывали, что сбоев нет, из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн.
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862217128.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82964/69/829646907_44:0:859:611_1920x0_80_0_0_66a6279d0c36b316023815b8c9ac128e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, нспк, альфа-банк
Банки, Финансы, НСПК, Альфа-банк
В Системе быстрых платежей произошел сбой
НСПК: В Системе быстрых платежей произошел сбой на стороне одного из банков
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. На стороне одного из банков-участников Системы быстрых платежей произошел сбой, возможны кратковременные замедления обработки операций в СБП, при этом на стороне Национальной системы платежных карт все работает штатно, сообщила НСПК на своем сайте.
"На стороне одного из банков-участников СБП произошел сбой. Возможны кратковременные замедления обработки операций в СБП. При этом на стороне НСПК
все системы работают штатно", - говорится в сообщении.
Кроме того, в разделе информации НСПК о работе банковских карт указывается, что "на стороне одного из банков произошел сбой". "Возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций. Ситуация не носит массовый характер и никак не влияет на сохранность средств. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно", - говорится в сообщении.
Ранее днем пользователи мобильного приложения Альфа-банка
сообщали о неполадках в его работе. При этом в пресс-службе кредитной организации указывали, что сбоев нет, из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн.
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля