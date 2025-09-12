Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк зафиксировал десятикратный рост мошенничества с "Госуслугами" - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862218849.html
Сбербанк зафиксировал десятикратный рост мошенничества с "Госуслугами"
Сбербанк зафиксировал десятикратный рост мошенничества с "Госуслугами" - 12.09.2025, ПРАЙМ
Сбербанк зафиксировал десятикратный рост мошенничества с "Госуслугами"
Сбербанк в течение нескольких дней фиксируют десятикратный рост мошеннической активности с использованием легенды с якобы кражей аккаунта в "Госуслугах",... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T22:58+0300
2025-09-12T22:59+0300
технологии
финансы
банки
сбербанк
всу
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75760/53/757605326_0:33:601:371_1920x0_80_0_0_54b47a14a7aeca6153b59f08a9a30813.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сбербанк в течение нескольких дней фиксируют десятикратный рост мошеннической активности с использованием легенды с якобы кражей аккаунта в "Госуслугах", рассказали в пресс-службе кредитной организации. "Эксперты по кибербезопасности "Сбера" в течение нескольких дней фиксируют 10-кратный рост случаев использования мошеннической легенды с якобы кражей аккаунта в "Госуслугах" , - сказано в сообщении. Схема состоит из нескольких этапов: начала мошенники звонят по мобильной связи под различными бытовыми предлогами, в основном звонки идут от имени управляющих компаний и организаций ЖКХ, служб доставки, поликлиник, налоговой службы. От имени этих компаний злоумышленники направляют сообщения с кодами для подтверждения доставки и других "услуг", подчеркнули в банке. "Если человек называет код, злоумышленники направляют поддельное сообщение о входе в аккаунт "Госуслуг", которое содержит фейковый телефон службы поддержки сервиса, или сами звонят от имени сотрудников "Госуслуг", - отметили в "Сбере". Затем начинается этап запугивания жертвы: псевдосотрудники силовых структур сообщают, что из-за разглашения кода был взломан аккаунт и осуществляются переводы денег в поддержку терроризма и ВСУ, подчеркнули в сообщении. "Угрожают уголовной ответственностью и внушают необходимость срочного "спасения" денежных средств с помощью перевода на "безопасный счет". Под психологическим давлением жертва выполняет все инструкции злоумышленников", - рассказали в банке. "Эта легенда не новая, но мы видим, что многие россияне продолжают верить ей и пытаются переводить деньги по указанию мошенников. Мы в "Сбере" эти переводы благодаря антфирод-процессам своевременно выявляем и останавливаем. Многих наших клиентов мы также приглашаем в офис, чтобы открыть глаза на происходящее", - отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Однако, людей запугивают так сильно, что иногда уходят часы, чтобы вывести из-под влияния злоумышленников, тогда мы в том числе зовем на помощь родственников жертвы, сотрудников полиции", - добавил он.
https://1prime.ru/20250911/moshenniki-862107135.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75760/53/757605326_30:0:569:404_1920x0_80_0_0_91da4af3e65b4f825bed6bcfcc845976.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, банки, сбербанк, всу, общество
Технологии, Финансы, Банки, Сбербанк, ВСУ, Общество
22:58 12.09.2025 (обновлено: 22:59 12.09.2025)
 
Сбербанк зафиксировал десятикратный рост мошенничества с "Госуслугами"

"Сбер": мошенники все чаще используют легенду с якобы кражей аккаунта в Госуслугах

Сбербанк
Сбербанк
Сбербанк. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сбербанк в течение нескольких дней фиксируют десятикратный рост мошеннической активности с использованием легенды с якобы кражей аккаунта в "Госуслугах", рассказали в пресс-службе кредитной организации.
"Эксперты по кибербезопасности "Сбера" в течение нескольких дней фиксируют 10-кратный рост случаев использования мошеннической легенды с якобы кражей аккаунта в "Госуслугах" , - сказано в сообщении.
Схема состоит из нескольких этапов: начала мошенники звонят по мобильной связи под различными бытовыми предлогами, в основном звонки идут от имени управляющих компаний и организаций ЖКХ, служб доставки, поликлиник, налоговой службы. От имени этих компаний злоумышленники направляют сообщения с кодами для подтверждения доставки и других "услуг", подчеркнули в банке.
"Если человек называет код, злоумышленники направляют поддельное сообщение о входе в аккаунт "Госуслуг", которое содержит фейковый телефон службы поддержки сервиса, или сами звонят от имени сотрудников "Госуслуг", - отметили в "Сбере".
Затем начинается этап запугивания жертвы: псевдосотрудники силовых структур сообщают, что из-за разглашения кода был взломан аккаунт и осуществляются переводы денег в поддержку терроризма и ВСУ, подчеркнули в сообщении.
"Угрожают уголовной ответственностью и внушают необходимость срочного "спасения" денежных средств с помощью перевода на "безопасный счет". Под психологическим давлением жертва выполняет все инструкции злоумышленников", - рассказали в банке.
"Эта легенда не новая, но мы видим, что многие россияне продолжают верить ей и пытаются переводить деньги по указанию мошенников. Мы в "Сбере" эти переводы благодаря антфирод-процессам своевременно выявляем и останавливаем. Многих наших клиентов мы также приглашаем в офис, чтобы открыть глаза на происходящее", - отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Однако, людей запугивают так сильно, что иногда уходят часы, чтобы вывести из-под влияния злоумышленников, тогда мы в том числе зовем на помощь родственников жертвы, сотрудников полиции", - добавил он.
%Киберспорт. Финал Континентальной лиги League of Legends - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
В Кирове мошенники обманули геймера через фишинговый сайт
11 сентября, 09:21
 
ТехнологииФинансыБанкиСбербанкВСУОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала