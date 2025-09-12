https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862218849.html

Сбербанк зафиксировал десятикратный рост мошенничества с "Госуслугами"

Сбербанк зафиксировал десятикратный рост мошенничества с "Госуслугами" - 12.09.2025, ПРАЙМ

Сбербанк зафиксировал десятикратный рост мошенничества с "Госуслугами"

Сбербанк в течение нескольких дней фиксируют десятикратный рост мошеннической активности с использованием легенды с якобы кражей аккаунта в "Госуслугах",... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T22:58+0300

2025-09-12T22:58+0300

2025-09-12T22:59+0300

технологии

финансы

банки

сбербанк

всу

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75760/53/757605326_0:33:601:371_1920x0_80_0_0_54b47a14a7aeca6153b59f08a9a30813.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Сбербанк в течение нескольких дней фиксируют десятикратный рост мошеннической активности с использованием легенды с якобы кражей аккаунта в "Госуслугах", рассказали в пресс-службе кредитной организации. "Эксперты по кибербезопасности "Сбера" в течение нескольких дней фиксируют 10-кратный рост случаев использования мошеннической легенды с якобы кражей аккаунта в "Госуслугах" , - сказано в сообщении. Схема состоит из нескольких этапов: начала мошенники звонят по мобильной связи под различными бытовыми предлогами, в основном звонки идут от имени управляющих компаний и организаций ЖКХ, служб доставки, поликлиник, налоговой службы. От имени этих компаний злоумышленники направляют сообщения с кодами для подтверждения доставки и других "услуг", подчеркнули в банке. "Если человек называет код, злоумышленники направляют поддельное сообщение о входе в аккаунт "Госуслуг", которое содержит фейковый телефон службы поддержки сервиса, или сами звонят от имени сотрудников "Госуслуг", - отметили в "Сбере". Затем начинается этап запугивания жертвы: псевдосотрудники силовых структур сообщают, что из-за разглашения кода был взломан аккаунт и осуществляются переводы денег в поддержку терроризма и ВСУ, подчеркнули в сообщении. "Угрожают уголовной ответственностью и внушают необходимость срочного "спасения" денежных средств с помощью перевода на "безопасный счет". Под психологическим давлением жертва выполняет все инструкции злоумышленников", - рассказали в банке. "Эта легенда не новая, но мы видим, что многие россияне продолжают верить ей и пытаются переводить деньги по указанию мошенников. Мы в "Сбере" эти переводы благодаря антфирод-процессам своевременно выявляем и останавливаем. Многих наших клиентов мы также приглашаем в офис, чтобы открыть глаза на происходящее", - отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Однако, людей запугивают так сильно, что иногда уходят часы, чтобы вывести из-под влияния злоумышленников, тогда мы в том числе зовем на помощь родственников жертвы, сотрудников полиции", - добавил он.

https://1prime.ru/20250911/moshenniki-862107135.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, банки, сбербанк, всу, общество