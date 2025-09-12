https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862220940.html

Рубль попал в турбулентность, но оперся на сигналы ЦБ РФ

Рубль попал в турбулентность, но оперся на сигналы ЦБ РФ - 12.09.2025, ПРАЙМ

Рубль попал в турбулентность, но оперся на сигналы ЦБ РФ

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как мы и предполагали, усилил снижение и усилил значительно, упав уже шестую... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T23:56+0300

2025-09-12T23:56+0300

2025-09-12T23:56+0300

мнения аналитиков

рынок

россия

антон силуанов

алексей заботкин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846582862_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_171d8e6a48aadb20fdf0a4f0cc7b4003.jpg

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как мы и предполагали, усилил снижение и усилил значительно, упав уже шестую неделю подряд. Волатильность выросла до рекорда с февраля. Так, курс юаня колебался в коридоре 11,42-12,05 рубля за юань, то есть китайская валюта обновила максимум уже с марта. На один день снижения юаня к рублю пришлось четыре дня его роста.Сохранение геополитической неопределенности поддерживало снижение аппетита к рублевым активам, которые в преддверии решения ЦБ РФ по ключевой ставке и так находились под давлением. Это было негативом для рубля.Кроме того, видимо, ухудшается торговый баланс из-за снижения доли валюты в экспорте и роста импорта, который пока все еще требует валюты. Наконец, могут сказываться переживания о росте дефицита бюджета, который вполне можно корректировать ослаблением российской валюты, увеличивая таким образом доходную его часть.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю выросли по индикатору RUSFARCNY с -0,38% годовых до +0,13%, а провел он ее в коридоре -0,32-(+0,13%). То есть, ставка по юаню впервые с 11 июля вышла в положительную область, что не удивительно на фоне такого роста курса китайской валюты.В итоге, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю вырос на 35 копеек до 11,75 рубля, хотя в середине недели рост доходил до 65 копеек, однако в пятницу по рынку прокатилась коррекция юаня вниз. Курс доллара за неделю поднялся на 2,82 рубля до 84,38 рубля, а евро - на 3,85 рубля, до 99,33 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю опустилась от 7,133 юаня до 7,125 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,181 юаня, что примерно на 0,8% выше курса форекса.Цена барреля марки Brent к концу недели поднялась до 5,65 тысячи против 5,36 тысячи неделей ранее.Рубль под давлениемРубль начал неделю активным падением против валюты КНР на Мосбирже. Не исключено, что именно скорость ослабления рубля "сорвала" стоп-лоссы, и спекулянты, ставившие на рост рубля, стали активно откупать растущую в цене валюту, чтобы минимизировать потери от несыгравшей ставки.Игроки рынка обратили внимание на заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова, допустившего в этом году уточнения объема заимствований (очевидно в сторону их повышения). Но при подготовке бюджета на следующий год он пообещал исходить из баланса на первичном уровне, то есть без учета расходов на обслуживание государственного долга.Также ведомство сообщило, что дефицит федерального бюджета по итогам января-августа 2025 года, по предварительной оценке, составил 4,193 триллиона рублей, или 1,9% ВВП. Это уже превышает заложенный уровень в законе о бюджете в 1,7% ВВП на конец года. При этом нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-августе снизились на 20,2%, до 6,03 триллиона рублей. Ведомство добавило, что существуют риски дальнейшего снижения нефтегазовых доходов вследствие ослабления ценовой конъюнктуры.ПрогнозыЗавершение недели отметилось замедлением роста курса юаня к рублю на Мосбирже и переходом рынка к коррекции вниз после 7-процентного роста китайской валюты за первую декаду сентября, проходившего в преддверии решения ЦБ РФ по ключевой ставке, от которого ожидали агрессивного снижения ключевой ставки.Однако ЦБ РФ снизил ее только на один процентный пункт до 17% годовых, хотя большинство экспертов ожидало снижения до 16%. Инфляционные ожидания в РФ в последние месяцы сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, заметил регулятор.Что же касается взаимодействия ЦБ и Минфина, то Банк России заявил, что уточнит оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения поправок в бюджет на 2025 год, при этом изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой регулятором денежно-кредитной политики. То есть, ЦБ, по-видимому, готов компенсировать мягкую бюджетную политику жесткой ДКП.Наконец, резюмируя, зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, видимо, реагируя на рост юаня на 7% с начала сентября, заявил, что говорить о том, что происходит систематическое ослабление курса, не стоит. Происходят колебания на уровнях сравнительно крепкого курса (рубля) по отношению к истории последних двух лет, пояснил он.Таким образом, резвая просадка рубля была остановлена с помощью сигналов от ЦБ. Теперь ожидается, скорее всего, консолидация курса юаня на Мосбирже на достигнутых уровнях - немного ниже 12 рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, рынок, россия, антон силуанов, алексей заботкин