Эксперт назвал самые дорогие виды ВИЭ-генерации - 12.09.2025
Эксперт назвал самые дорогие виды ВИЭ-генерации
2025-09-12T02:26+0300
2025-09-12T02:26+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Самыми дорогими видами генерации электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) считаются геотермальные и приливные электростанции, таких сейчас практически нет в России, заявил РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев. "Понятие возобновляемых источников энергии достаточно широкое, в нем, помимо солнца, ветра и воды есть и геотермальная энергия, и энергия приливов, и другие. Пока, я бы сказал, что наиболее дорогие - это как раз такие уникальные проекты, как геотермальные электростанции и приливные, которые тяжело тиражируются. Поэтому у нас их ограниченное количество. Приливных станций сейчас вообще в России нет. Геотермальные есть только на Камчатке и в Сахалинской области", - сказал он. Из тех видов ВИЭ-генерации, строительство которых проводится по конкурсным отборам, самая дорогая электроэнергия вырабатывается на малых гидроэлектростанциях (ГЭС). Цена на электроэнергию, выработанную на малые ГЭС, составляет около 20 рублей за кВт.ч. Стоимость электроэнергии из солнечных и ветровых электростанций (СЭС и ВЭС) сравнялась, цена составляет от 7 до 13 рублей за кВт.ч, также рассказал Жихарев. Самыми быстровозводимыми видами ВИЭ-электростанций он назвал СЭС и ВЭС, их строительство занимает до 24 месяцев. На строительство малых ГЭС уходит четыре-пять лет. Приливные электростанции преобразуют в электричество кинетическую энергию водяного потока, движущегося во время прилива и отлива. Геотермальные электростанции вырабатывают электричество из тепла недр Земли, используя горячую воду или пар, добываемые из скважин, для вращения турбин, соединенных с генераторами. Геотермальная энергия также может быть использована для теплоснабжения. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
02:26 12.09.2025
 
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Самыми дорогими видами генерации электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) считаются геотермальные и приливные электростанции, таких сейчас практически нет в России, заявил РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.
"Понятие возобновляемых источников энергии достаточно широкое, в нем, помимо солнца, ветра и воды есть и геотермальная энергия, и энергия приливов, и другие. Пока, я бы сказал, что наиболее дорогие - это как раз такие уникальные проекты, как геотермальные электростанции и приливные, которые тяжело тиражируются. Поэтому у нас их ограниченное количество. Приливных станций сейчас вообще в России нет. Геотермальные есть только на Камчатке и в Сахалинской области", - сказал он.
Из тех видов ВИЭ-генерации, строительство которых проводится по конкурсным отборам, самая дорогая электроэнергия вырабатывается на малых гидроэлектростанциях (ГЭС). Цена на электроэнергию, выработанную на малые ГЭС, составляет около 20 рублей за кВт.ч. Стоимость электроэнергии из солнечных и ветровых электростанций (СЭС и ВЭС) сравнялась, цена составляет от 7 до 13 рублей за кВт.ч, также рассказал Жихарев.
Самыми быстровозводимыми видами ВИЭ-электростанций он назвал СЭС и ВЭС, их строительство занимает до 24 месяцев. На строительство малых ГЭС уходит четыре-пять лет.
Приливные электростанции преобразуют в электричество кинетическую энергию водяного потока, движущегося во время прилива и отлива. Геотермальные электростанции вырабатывают электричество из тепла недр Земли, используя горячую воду или пар, добываемые из скважин, для вращения турбин, соединенных с генераторами. Геотермальная энергия также может быть использована для теплоснабжения.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
 
Заголовок открываемого материала