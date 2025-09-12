Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, какие сферы жизни мусульман считаются халяльными - 12.09.2025
Эксперт рассказал, какие сферы жизни мусульман считаются халяльными
Эксперт рассказал, какие сферы жизни мусульман считаются халяльными - 12.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какие сферы жизни мусульман считаются халяльными
Понятие халяльный, то есть дозволенный в исламе - широкое, оно включает в себя все сферы жизни мусульманина, такие как питание, косметика, медицина, туризм и... | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Понятие халяльный, то есть дозволенный в исламе - широкое, оно включает в себя все сферы жизни мусульманина, такие как питание, косметика, медицина, туризм и финансы, заявил РИА Новости генеральный директор Международного центра стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов. "Халяль" — это арабское слово, которое переводится, как "разрешенное", "дозволенное" в исламе. В отличие от "харама" - то, что запрещено. Понятие "халяль" широкое, оно включает в себя все сферы жизни мусульманина, такие как питание, косметика, медицина, туризм и финансы", - сказал он. По словам Газизова, халяльными могут быть "и одежда, и обувь, и даже матрасы с подушками" - есть в России и такой "известный сертифицированный производитель". "Что касается продуктов питания, то халяльными считаются только те, что произведены и обработаны строго в соответствии со стандартами "Халяль", без использования каких-либо запрещенных ингредиентов, например, таких как свинина, кровь, алкоголь и так далее", - добавил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
03:02 12.09.2025
 
Эксперт рассказал, какие сферы жизни мусульман считаются халяльными

Газизов: понятие «халяль» включает все сферы жизни мусульманина

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Понятие халяльный, то есть дозволенный в исламе - широкое, оно включает в себя все сферы жизни мусульманина, такие как питание, косметика, медицина, туризм и финансы, заявил РИА Новости генеральный директор Международного центра стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов.
"Халяль" — это арабское слово, которое переводится, как "разрешенное", "дозволенное" в исламе. В отличие от "харама" - то, что запрещено. Понятие "халяль" широкое, оно включает в себя все сферы жизни мусульманина, такие как питание, косметика, медицина, туризм и финансы", - сказал он.
По словам Газизова, халяльными могут быть "и одежда, и обувь, и даже матрасы с подушками" - есть в России и такой "известный сертифицированный производитель".
"Что касается продуктов питания, то халяльными считаются только те, что произведены и обработаны строго в соответствии со стандартами "Халяль", без использования каких-либо запрещенных ингредиентов, например, таких как свинина, кровь, алкоголь и так далее", - добавил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
Заголовок открываемого материала