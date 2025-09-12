https://1prime.ru/20250912/es--862186982.html

ЕС выделил Украине 40 миллионов евро на подготовку к зиме

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Евросоюз выделяет Украине 40 млн евро гуманитарной помощи на подготовку к зиме, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии. "Европейская комиссия выделяет дополнительное гуманитарное финансирование в размере 40 миллионов евро, чтобы помочь украинцам пережить четвертую зиму... Эта новая поддержка повысит готовность страны к зиме и защитит мирных жителей от сильных холодов", - сказано в документе. Уточняется, что партнеры ЕС в области гуманитарной помощи предоставят жилье, отремонтируют поврежденные дома и центры для перемещенных лиц, улучшат доступ к воде, санитарии и отоплению. "Финансирование будет включать денежную помощь, топливо, обогреватели и теплоизоляцию, а также пункты экстренного обогрева", - подчеркивается в заявлении. В конце августа Еврокомиссия сообщила, что общая помощь ЕС Украине составила порядка 230 миллиардов евро с февраля 2022 года.

