ЕС выделил Украине 40 миллионов евро на подготовку к зиме - 12.09.2025
ЕС выделил Украине 40 миллионов евро на подготовку к зиме
2025-09-12T13:28+0300
2025-09-12T13:28+0300
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Евросоюз выделяет Украине 40 млн евро гуманитарной помощи на подготовку к зиме, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии. "Европейская комиссия выделяет дополнительное гуманитарное финансирование в размере 40 миллионов евро, чтобы помочь украинцам пережить четвертую зиму... Эта новая поддержка повысит готовность страны к зиме и защитит мирных жителей от сильных холодов", - сказано в документе. Уточняется, что партнеры ЕС в области гуманитарной помощи предоставят жилье, отремонтируют поврежденные дома и центры для перемещенных лиц, улучшат доступ к воде, санитарии и отоплению. "Финансирование будет включать денежную помощь, топливо, обогреватели и теплоизоляцию, а также пункты экстренного обогрева", - подчеркивается в заявлении. В конце августа Еврокомиссия сообщила, что общая помощь ЕС Украине составила порядка 230 миллиардов евро с февраля 2022 года.
13:28 12.09.2025
 
ЕС выделил Украине 40 миллионов евро на подготовку к зиме

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Евросоюз выделяет Украине 40 млн евро гуманитарной помощи на подготовку к зиме, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европейской комиссии.
"Европейская комиссия выделяет дополнительное гуманитарное финансирование в размере 40 миллионов евро, чтобы помочь украинцам пережить четвертую зиму... Эта новая поддержка повысит готовность страны к зиме и защитит мирных жителей от сильных холодов", - сказано в документе.
Уточняется, что партнеры ЕС в области гуманитарной помощи предоставят жилье, отремонтируют поврежденные дома и центры для перемещенных лиц, улучшат доступ к воде, санитарии и отоплению.
"Финансирование будет включать денежную помощь, топливо, обогреватели и теплоизоляцию, а также пункты экстренного обогрева", - подчеркивается в заявлении.
В конце августа Еврокомиссия сообщила, что общая помощь ЕС Украине составила порядка 230 миллиардов евро с февраля 2022 года.
