Цены на газ в Европе выросли до 395,5 доллара за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли на 1,1%, до 395,5 доллара за тысячу кубометров
© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам пятницы увеличились на 1,1% - до 395,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 390,3 доллара (-0,2%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 398,6 доллара (+1,9%), ценовой минимум - 388,6 доллара (-0,6%). Последние фьючерсы торговались по 395,5 доллара (+1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 391,2 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.