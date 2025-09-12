https://1prime.ru/20250912/es-862216180.html

ЕС снял ограничения с одного фигуранта персональных санкций против России

ЕС снял ограничения с одного фигуранта персональных санкций против России - 12.09.2025, ПРАЙМ

ЕС снял ограничения с одного фигуранта персональных санкций против России

Евросоюз в рамках продления персональных санкций против РФ снял ограничения с одного фигуранта, он станет известен после публикации решения в официальном... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T21:45+0300

2025-09-12T21:45+0300

2025-09-12T21:45+0300

рф

ес

совет евросоюза

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. Евросоюз в рамках продления персональных санкций против РФ снял ограничения с одного фигуранта, он станет известен после публикации решения в официальном журнале ЕС, говорится в заявлении Совета Евросоюза. "В контексте пересмотра санкций Совет ЕС также принял решение не продлевать ограничения в отношении одного лица и исключить из списка одного умершего человека", - говорится в заявлении. Ранее в пятницу постпреды ЕС согласовали продление еще на полгода персональных антироссийских санкций, страны ЕС технически утвердили это решение.

https://1prime.ru/20250912/bloomberg-862210128.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, ес, совет евросоюза, общество