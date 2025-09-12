Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали, когда ЕС сообщит об ужесточении визовой политики против России - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/es-862219707.html
СМИ узнали, когда ЕС сообщит об ужесточении визовой политики против России
СМИ узнали, когда ЕС сообщит об ужесточении визовой политики против России - 12.09.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, когда ЕС сообщит об ужесточении визовой политики против России
Рекомендации Евросоюза по ужесточению визовой политики в отношении РФ будут опубликованы в конце 2025 года, сообщает газета Politico со ссылкой на представителя | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T23:30+0300
2025-09-12T23:30+0300
мировая экономика
россия
запад
рф
москва
владимир путин
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Рекомендации Евросоюза по ужесточению визовой политики в отношении РФ будут опубликованы в конце 2025 года, сообщает газета Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии. Ранее портал Euractiv сообщал, что девятнадцатый пакет санкций ЕС против России может включать ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам. "Новые руководящие принципы для стран блока, которые должны быть опубликованы в конце года, будут предлагать более жесткие ограничения на выдачу виз россиянам и гражданам других враждебных стран", - заявил представитель Европейской Комиссии газете Politico. По словам двум европейских дипломатов, соответствующего решения требовали страны-члены блока, которые граничат с Россией на востоке, Как пишет издание, предстоящая общеевропейская стратегия Еврокомиссии, которая будет опубликована в декабре, не будет устанавливать обязательных правил, а скорее будет содержать общие рекомендации, включая более строгие критерии для россиян, въезжающих в ЕС. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250912/es-862216180.html
запад
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, запад, рф, москва, владимир путин, ес, politico
Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, ЕС, Politico
23:30 12.09.2025
 
СМИ узнали, когда ЕС сообщит об ужесточении визовой политики против России

Politico: ЕС сообщит об ужесточении визовой политики против России в конце 2025 года

© fotolia.com / moonrunФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Рекомендации Евросоюза по ужесточению визовой политики в отношении РФ будут опубликованы в конце 2025 года, сообщает газета Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
Ранее портал Euractiv сообщал, что девятнадцатый пакет санкций ЕС против России может включать ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.
"Новые руководящие принципы для стран блока, которые должны быть опубликованы в конце года, будут предлагать более жесткие ограничения на выдачу виз россиянам и гражданам других враждебных стран", - заявил представитель Европейской Комиссии газете Politico.
По словам двум европейских дипломатов, соответствующего решения требовали страны-члены блока, которые граничат с Россией на востоке,
Как пишет издание, предстоящая общеевропейская стратегия Еврокомиссии, которая будет опубликована в декабре, не будет устанавливать обязательных правил, а скорее будет содержать общие рекомендации, включая более строгие критерии для россиян, въезжающих в ЕС.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент РФ Владимир Путин уточнял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
ЕС снял ограничения с одного фигуранта персональных санкций против России
Вчера, 21:45
 
Мировая экономикаРОССИЯЗАПАДРФМОСКВАВладимир ПутинЕСPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала