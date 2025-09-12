https://1prime.ru/20250912/es-862219707.html

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Рекомендации Евросоюза по ужесточению визовой политики в отношении РФ будут опубликованы в конце 2025 года, сообщает газета Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии. Ранее портал Euractiv сообщал, что девятнадцатый пакет санкций ЕС против России может включать ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам. "Новые руководящие принципы для стран блока, которые должны быть опубликованы в конце года, будут предлагать более жесткие ограничения на выдачу виз россиянам и гражданам других враждебных стран", - заявил представитель Европейской Комиссии газете Politico. По словам двум европейских дипломатов, соответствующего решения требовали страны-члены блока, которые граничат с Россией на востоке, Как пишет издание, предстоящая общеевропейская стратегия Еврокомиссии, которая будет опубликована в декабре, не будет устанавливать обязательных правил, а скорее будет содержать общие рекомендации, включая более строгие критерии для россиян, въезжающих в ЕС. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

