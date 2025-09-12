Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы закрылись без единой динамики - 12.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250912/evropa-862213199.html
Биржи Европы закрылись без единой динамики
Биржи Европы закрылись без единой динамики - 12.09.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись без единой динамики
Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы без единой динамики, при этом завершили неделю в плюсе, свидетельствуют данные бирж. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T19:45+0300
2025-09-12T19:45+0300
19:45 12.09.2025
 
Биржи Европы закрылись без единой динамики

Биржи Европы закрылись без единой динамики, но выросли по итогам недели

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы без единой динамики, при этом завершили неделю в плюсе, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,15% - до 9 283,29 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,02% - до 7 825,24 пункта, немецкий DAX опустился на те же 0,02% - до 23 698,15 пункта.
За неделю FTSE 100 вырос на 0,8%, CAC 40 - на 1,9%, DAX - на 0,4%.
В пятницу были опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Так, годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 2,2% с 2% месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой.
Кроме того, объем промышленного производства в Великобритании в июле снизился на 0,9% к июню, в то время как аналитики ждали, что показатель не изменится. В годовом выражении промпроизводство в стране выросло лишь на 0,1% при прогнозе увеличения на 1,1%.
Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Акции швейцарской фармацевтической компании Novartis подешевели на торгах в Лондоне на 2,5% после того, как Goldman Sachs снизил их рейтинг до "продавать" с "нейтрального", ссылаясь на высокую конкуренцию со стороны дженериков.
Журналист высмеял реакцию ЕС на инцидент в Польше
