https://1prime.ru/20250912/evropa-862213199.html

Биржи Европы закрылись без единой динамики

Биржи Европы закрылись без единой динамики - 12.09.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы закрылись без единой динамики

Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы без единой динамики, при этом завершили неделю в плюсе, свидетельствуют данные бирж. | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T19:45+0300

2025-09-12T19:45+0300

2025-09-12T19:45+0300

рынок

индексы

торги

европа

германия

великобритания

dax

novartis

goldman sachs

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы без единой динамики, при этом завершили неделю в плюсе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,15% - до 9 283,29 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,02% - до 7 825,24 пункта, немецкий DAX опустился на те же 0,02% - до 23 698,15 пункта. За неделю FTSE 100 вырос на 0,8%, CAC 40 - на 1,9%, DAX - на 0,4%. В пятницу были опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Так, годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 2,2% с 2% месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой. Кроме того, объем промышленного производства в Великобритании в июле снизился на 0,9% к июню, в то время как аналитики ждали, что показатель не изменится. В годовом выражении промпроизводство в стране выросло лишь на 0,1% при прогнозе увеличения на 1,1%. Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Акции швейцарской фармацевтической компании Novartis подешевели на торгах в Лондоне на 2,5% после того, как Goldman Sachs снизил их рейтинг до "продавать" с "нейтрального", ссылаясь на высокую конкуренцию со стороны дженериков.

https://1prime.ru/20250912/polsha-862211555.html

европа

германия

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, европа, германия, великобритания, dax, novartis, goldman sachs, мировая экономика