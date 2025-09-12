https://1prime.ru/20250912/fas--862175313.html
ФАС оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей
ФАС оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей - 12.09.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала текущего года оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей за непредоставление информации о... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T10:36+0300
2025-09-12T10:36+0300
2025-09-12T10:36+0300
экономика
россия
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859608043_0:92:2001:1217_1920x0_80_0_0_0dcc9003ff6595539e480d31f4dc9edd.jpg
МОСКВА 12 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала текущего года оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей за непредоставление информации о внебиржевых договорах, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС оштрафовала участников агрорынков на 1,5 миллиона рублей с начала года за непредставление информации о внебиржевых договорах", - сказано в сообщении. В ФАС добавили, что сведения о внебиржевых договорах используются для формирования ценовых индикаторов на сельскохозяйственную продукцию. Они нужны для расчета экспортных пошлин, выработки мер регулирования и проведения договорных кампаний. Также уточняется, что при выявлении нарушений служба возбуждает административные дела и по результатам их рассмотрения привлекает хозяйствующие субъекты к административной ответственности. В ведомстве указали, что контроль за соблюдением требований на рынках сахара, зерновых, подсолнечного масла и шрота продолжает осуществляться.
https://1prime.ru/20250911/shtraf-862139174.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859608043_0:0:1767:1325_1920x0_80_0_0_b00a2955fb33a114e0ca78560ec01e1f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фас рф
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ
ФАС оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей
ФАС оштрафовала участников агрорынка, умолчавших о внебиржевых договорах
МОСКВА 12 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала текущего года оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей за непредоставление информации о внебиржевых договорах, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС оштрафовала участников агрорынков на 1,5 миллиона рублей с начала года за непредставление информации о внебиржевых договорах", - сказано в сообщении.
В ФАС добавили, что сведения о внебиржевых договорах используются для формирования ценовых индикаторов на сельскохозяйственную продукцию. Они нужны для расчета экспортных пошлин, выработки мер регулирования и проведения договорных кампаний.
Также уточняется, что при выявлении нарушений служба возбуждает административные дела и по результатам их рассмотрения привлекает хозяйствующие субъекты к административной ответственности.
В ведомстве указали, что контроль за соблюдением требований на рынках сахара, зерновых, подсолнечного масла и шрота продолжает осуществляться.
ФАС оштрафовала "МТС банк"