https://1prime.ru/20250912/fas--862175313.html

ФАС оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей

ФАС оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей - 12.09.2025, ПРАЙМ

ФАС оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала текущего года оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей за непредоставление информации о... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T10:36+0300

2025-09-12T10:36+0300

2025-09-12T10:36+0300

экономика

россия

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859608043_0:92:2001:1217_1920x0_80_0_0_0dcc9003ff6595539e480d31f4dc9edd.jpg

МОСКВА 12 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала текущего года оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей за непредоставление информации о внебиржевых договорах, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС оштрафовала участников агрорынков на 1,5 миллиона рублей с начала года за непредставление информации о внебиржевых договорах", - сказано в сообщении. В ФАС добавили, что сведения о внебиржевых договорах используются для формирования ценовых индикаторов на сельскохозяйственную продукцию. Они нужны для расчета экспортных пошлин, выработки мер регулирования и проведения договорных кампаний. Также уточняется, что при выявлении нарушений служба возбуждает административные дела и по результатам их рассмотрения привлекает хозяйствующие субъекты к административной ответственности. В ведомстве указали, что контроль за соблюдением требований на рынках сахара, зерновых, подсолнечного масла и шрота продолжает осуществляться.

https://1prime.ru/20250911/shtraf-862139174.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф