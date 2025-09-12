Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250912/fas--862175313.html
ФАС оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей
ФАС оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей - 12.09.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала текущего года оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей за непредоставление информации о... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T10:36+0300
2025-09-12T10:36+0300
экономика
россия
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859608043_0:92:2001:1217_1920x0_80_0_0_0dcc9003ff6595539e480d31f4dc9edd.jpg
МОСКВА 12 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала текущего года оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей за непредоставление информации о внебиржевых договорах, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС оштрафовала участников агрорынков на 1,5 миллиона рублей с начала года за непредставление информации о внебиржевых договорах", - сказано в сообщении. В ФАС добавили, что сведения о внебиржевых договорах используются для формирования ценовых индикаторов на сельскохозяйственную продукцию. Они нужны для расчета экспортных пошлин, выработки мер регулирования и проведения договорных кампаний. Также уточняется, что при выявлении нарушений служба возбуждает административные дела и по результатам их рассмотрения привлекает хозяйствующие субъекты к административной ответственности. В ведомстве указали, что контроль за соблюдением требований на рынках сахара, зерновых, подсолнечного масла и шрота продолжает осуществляться.
https://1prime.ru/20250911/shtraf-862139174.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859608043_0:0:1767:1325_1920x0_80_0_0_b00a2955fb33a114e0ca78560ec01e1f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, фас рф
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ
10:36 12.09.2025
 
ФАС оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей

ФАС оштрафовала участников агрорынка, умолчавших о внебиржевых договорах

© РИА Новости . Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
© РИА Новости . Томас Тхайцук
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА 12 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала текущего года оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей за непредоставление информации о внебиржевых договорах, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС оштрафовала участников агрорынков на 1,5 миллиона рублей с начала года за непредставление информации о внебиржевых договорах", - сказано в сообщении.
В ФАС добавили, что сведения о внебиржевых договорах используются для формирования ценовых индикаторов на сельскохозяйственную продукцию. Они нужны для расчета экспортных пошлин, выработки мер регулирования и проведения договорных кампаний.
Также уточняется, что при выявлении нарушений служба возбуждает административные дела и по результатам их рассмотрения привлекает хозяйствующие субъекты к административной ответственности.
В ведомстве указали, что контроль за соблюдением требований на рынках сахара, зерновых, подсолнечного масла и шрота продолжает осуществляться.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
ФАС оштрафовала "МТС банк"
Вчера, 16:31
 
ЭкономикаРОССИЯФАС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала