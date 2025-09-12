https://1prime.ru/20250912/fts-862173844.html
ФТС рассказала о борьбе с нелегальными поставками электроники
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России внимательно следит за нелегальным ввозом в страну автозапчастей, бытовой техники, а также электроники, в частности, в ходе проверки в центре техники и электроники "Горбушкин Двор" в Москве таможня изъяла почти 5 тысяч единиц электроники, среди них - смартфоны, ноутбуки, игровые приставки, планшеты, сообщает ведомство.
"Также самое пристальное внимание уделяется борьбе с нелегальными поставками иных видов техники... Прошли проверочные мероприятия и в центре техники и электроники "Горбушкин Двор" в Москве, в ходе которых было изъято 4,8 тыс. единиц электроники: смартфоны, ноутбуки, игровые приставки, планшеты", - говорится в сообщении ведомства.
"Центральным таможенным управлением в отношении двух логистических компаний проведена одна выездная таможенная проверка, ряд проверок документов и сведений, по результатам которых выявлено 230 тыс. единиц незаконно ввезенных автозапчастей, бытовой техники, мобильных телефонов и планшетов общей стоимостью 3,8 млрд рублей", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в ряде регионов проведены таможенные осмотры помещений и территорий складов и распределительных центров известных маркетплейсов, добавили в ФТС. "Выявлено более 7,5 тыс. единиц незаконно ввезенных электроинструментов разных брендов: шуруповерты, лазерные уровни, электропилы, триммеры, перфораторы и другое", - сказано в сообщении.
