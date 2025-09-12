https://1prime.ru/20250912/gazprombank-862163507.html

"Газпромбанк Автолизинг": онлайн-продажи автомобилей набирает обороты

"Газпромбанк Автолизинг": онлайн-продажи автомобилей набирает обороты - 12.09.2025, ПРАЙМ

"Газпромбанк Автолизинг": онлайн-продажи автомобилей набирает обороты

Онлайн-продажи автомобилей различных марок с доставкой через крупнейшие маркетплейсы России становятся все более привлекательными для покупателей и количество... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T05:45+0300

2025-09-12T05:45+0300

2025-09-12T05:45+0300

бизнес

россия

chery

ozon

wildberries

lada vision 4x4

lada x-cross 5

lada largus

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862163507.jpg?1757645122

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Онлайн-продажи автомобилей различных марок с доставкой через крупнейшие маркетплейсы России становятся все более привлекательными для покупателей и количество таких предложений от продавцов набирает обороты, сообщили РИА Новости в компании "Газпромбанк Автолизинг". "К началу сентября на двух самых массовых маркетплейсах России (Ozon и Wildberries) оказались представлены более 1,3 тысячи автомобилей 56 марок ценой от одного до 72 миллионов рублей. Фиксированные, нередко ниже РРЦ (рекомендованная розничная цена - ред.) прайсы, прозрачность продажи опций и бонус в виде доставки автомобиля делают этот бизнес все более привлекательным для покупателя. Но пока не для продавца. Именно поэтому количество онлайн-предложений в абсолютных цифрах все еще относительно невелико", - объясняют в компании. По данным "ГПБ Автолизинг", всплеск онлайн-продаж в авторитейле России впервые пришелся на пандемию. Ведущие дилеры в локдаун 2020 года организовывали дистанционные продажи и заключали сотни сделок ежемесячно, но снятие ограничений и последующий дефицит товара надолго заставили забыть о таком виде бизнеса. "Так продолжалось, пока в начале текущего года немало автосалонов стало работать в убыток, что оживило онлайн-продажи. И текущий "рынок покупателя" вновь диктует свои условия, а авторитейлеры все чаще продают автомобили по фиксированной цене и с доставкой до дома покупателя через массовые маркетплейсы", - утверждают в автолизинговой компании. Там уточнили, что наибольшее количество объявлений отмечено у марок Chery, Belgee, Changan, Haval и Lada. "Обширнее других на витринах маркетплейсов оказалась представлена марка Chery – 326 предложений. Примерно в тех же ценовых сегментах предлагает машины Haval (138 лотов) и Changan (116). Машины белорусской Belgee (98 лотов, до 3,1 миллиона рублей) ожидаемо дешевле "родственной" китайской Geely (24 лота, до 4,23 миллиона). В топ 20 марок по количеству предложений с онлайн-доставкой пока неожиданно скудно представлена Lada – 82 машины", - рассказали в компании. Помимо прочего на маркетплейсах также есть возможность купить десятки европейских премиальных автомобилей. "Клиенты таких машин, несмотря на ценники, которые могут пугать цифрами в десятки миллионов рублей, охотнее расстаются с большими деньгами и соглашаются на дистанционные сделки", - добавили в компании. По словам руководителя управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинга" Александра Корнева, несмотря на то, что в целом доля предложений в онлайн-бизнесе все еще относительно невелика – не превышает 0,5% от текущих общих складских запасов дилеров примерно в 300 тысяч машин, еще в начале текущего года она была кратно ниже. "Если онлайн-площадки смогут удержать цены за размещение объявлений, этому виду продаж в авторитейле гарантирован дальнейший рост", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, chery, ozon, wildberries, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus