Комитет ГД поддержал проект об увеличении штрафов за загрязнение водоемов - 12.09.2025
Комитет ГД поддержал проект об увеличении штрафов за загрязнение водоемов
Комитет ГД поддержал проект об увеличении штрафов за загрязнение водоемов - 12.09.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД поддержал проект об увеличении штрафов за загрязнение водоемов
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для граждан, нарушающих... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T11:20+0300
2025-09-12T11:20+0300
россия
общество
крым
ялта
симферополь
госдума
дума
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/83810/09/838100954_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f5371c4305045573504fee04ade74b2.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для граждан, нарушающих правила охраны и использования водных объектов. Проект в Госдуму внес Госсовет республики Крым. "Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект", - сказано в решении комитета, которое размещено в думской электронной базе. В документах к проекту отмечается, что данная законодательная инициатива направлена на увеличение размеров штрафов, установленных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил в области использования и охраны водных объектов. В пояснительной записке говорится, что сейчас максимальные штрафы за такие нарушения составляют всего 1000–2000 рублей, что, по мнению авторов проекта, неэффективно и не останавливает нарушителей. В документах сообщается, что в Крыму основную проблему создаёт сброс канализационных вод в источники питьевого водоснабжения, особенно в Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Симферополе, и физические лица - одни из главных нарушителей. Согласно данным, которые приводятся в пояснительной записке, в 2024 году в Крыму выявили 16 фактов незаконного сброса или нарушений водоохранного режима, и это только официально зафиксированные случаи. Также указывается, что штрафы для граждан не менялись с 2007 года, несмотря на рост МРОТ в 17 раз, при этом санкции для должностных и юридических лиц уже ужесточены. Проектом предлагается увеличить штрафы: до 2000 рублей за нарушение водоохранного режима и до 3000 рублей - за загрязнение, засорение и истощение водоёмов. Авторы считают, что это должно дисциплинировать нарушителей и снизить вред водной экосистеме. Сообщается, что правительство РФ и 70 российских регионов поддерживают данный законопроект. -0-
крым
ялта
симферополь
россия, общество, крым, ялта, симферополь, госдума, дума, госсовет
РОССИЯ, Общество , КРЫМ, ЯЛТА, СИМФЕРОПОЛЬ, Госдума, Дума, Госсовет
11:20 12.09.2025
 
Комитет ГД поддержал проект об увеличении штрафов за загрязнение водоемов

В Госдуме предложили увеличить штрафы за нарушение правил охраны водных объектов

© РИА Новости . Максим Блинов
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Госдума. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для граждан, нарушающих правила охраны и использования водных объектов.
Проект в Госдуму внес Госсовет республики Крым.
"Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект", - сказано в решении комитета, которое размещено в думской электронной базе.
В документах к проекту отмечается, что данная законодательная инициатива направлена на увеличение размеров штрафов, установленных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил в области использования и охраны водных объектов.
В пояснительной записке говорится, что сейчас максимальные штрафы за такие нарушения составляют всего 1000–2000 рублей, что, по мнению авторов проекта, неэффективно и не останавливает нарушителей.
В документах сообщается, что в Крыму основную проблему создаёт сброс канализационных вод в источники питьевого водоснабжения, особенно в Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Симферополе, и физические лица - одни из главных нарушителей.
Согласно данным, которые приводятся в пояснительной записке, в 2024 году в Крыму выявили 16 фактов незаконного сброса или нарушений водоохранного режима, и это только официально зафиксированные случаи.
Также указывается, что штрафы для граждан не менялись с 2007 года, несмотря на рост МРОТ в 17 раз, при этом санкции для должностных и юридических лиц уже ужесточены.
Проектом предлагается увеличить штрафы: до 2000 рублей за нарушение водоохранного режима и до 3000 рублей - за загрязнение, засорение и истощение водоёмов. Авторы считают, что это должно дисциплинировать нарушителей и снизить вред водной экосистеме.
Сообщается, что правительство РФ и 70 российских регионов поддерживают данный законопроект. -0-
РОССИЯОбществоКРЫМЯЛТАСИМФЕРОПОЛЬГосдумаДумаГоссовет
 
 
