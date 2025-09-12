https://1prime.ru/20250912/gd--862178028.html
Комитет ГД поддержал проект об увеличении штрафов за загрязнение водоемов
Комитет ГД поддержал проект об увеличении штрафов за загрязнение водоемов
2025-09-12T11:20+0300
2025-09-12T11:20+0300
2025-09-12T11:20+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для граждан, нарушающих правила охраны и использования водных объектов. Проект в Госдуму внес Госсовет республики Крым. "Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект", - сказано в решении комитета, которое размещено в думской электронной базе. В документах к проекту отмечается, что данная законодательная инициатива направлена на увеличение размеров штрафов, установленных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил в области использования и охраны водных объектов. В пояснительной записке говорится, что сейчас максимальные штрафы за такие нарушения составляют всего 1000–2000 рублей, что, по мнению авторов проекта, неэффективно и не останавливает нарушителей. В документах сообщается, что в Крыму основную проблему создаёт сброс канализационных вод в источники питьевого водоснабжения, особенно в Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Симферополе, и физические лица - одни из главных нарушителей. Согласно данным, которые приводятся в пояснительной записке, в 2024 году в Крыму выявили 16 фактов незаконного сброса или нарушений водоохранного режима, и это только официально зафиксированные случаи. Также указывается, что штрафы для граждан не менялись с 2007 года, несмотря на рост МРОТ в 17 раз, при этом санкции для должностных и юридических лиц уже ужесточены. Проектом предлагается увеличить штрафы: до 2000 рублей за нарушение водоохранного режима и до 3000 рублей - за загрязнение, засорение и истощение водоёмов. Авторы считают, что это должно дисциплинировать нарушителей и снизить вред водной экосистеме. Сообщается, что правительство РФ и 70 российских регионов поддерживают данный законопроект. -0-
