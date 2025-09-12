https://1prime.ru/20250912/gd--862184046.html

В ГД подготовили поправку к проекту перерасчета пенсий многодетным матерям

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы подготовили поправку ко второму чтению законопроекта о выплатах матерям-героиням и перерасчете пенсий многодетным, согласно которой предусматривается расширение страхового стажа при декрете с двумя и более детьми, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов. 23 июля Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить дополнительные выплаты женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", и пересчитать пенсии многодетным родителям, учитывая уход за детьми до 1,5 лет. "В продолжение дискуссии в зале и по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина ко второму чтению разработана поправка, которая как раз касается многодетных семей. Сегодня, согласно действующему законодательству, если у женщины в результате многоплодной беременности рождаются двое и более детей, в страховой стаж включаются лишь 1,5 года нестрахового периода, когда протекает отпуск по уходу за ребенком – независимо от количества детей. Это несправедливо, поэтому поправка предусматривает включение в страховой стаж по 1,5 года по уходу за каждым ребенком. То есть уход за двойняшками – 3 года страхового стажа, за тройняшками – 4,5 года и так далее", - сказал Нилов. Парламентарий добавил, что также встречаются ситуации, когда второй ребенок рождается до завершения периода ухода за первым. По его словам, в таком случае месяцы, оставшиеся до завершения первых полутора лет, не включаются в страховой стаж. "Подготовленная поправка предполагает суммирование периода ухода за обоими детьми по его фактической продолжительности. Например, сегодня, если второй ребенок родился, когда первому исполнился год, в страховой стаж в общей сложности будут включены только 2,5 года, а поправка предусматривает 3 года – по 1,5 года каждого ребенка", - отметил он. Нилов подчеркнул, что страховые баллы за каждого ребенка и сейчас поступают на индивидуальный лицевой счет родителя, находящегося в отпуске по уходу за детьми – 1,8 балла за первого, 3,6 – за второго, 5,4 – за третьего и каждого последующего ребенка в год, при этом для женщин – матерей двойняшек в отпуске по уходу за ребенком выплачивается пособие в двойном размере.

