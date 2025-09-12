В ГД предложили запретить использование пальмового масла в детском питании

https://1prime.ru/20250912/gd-862161653.html

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается запретить использование пальмового масла в продуктах детского питания, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции КПРФ - глава думского комитета по защите семьи Нина Останина и глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. В документе отмечается, что действующее законодательство не содержит прямого запрета на использование пальмового масла в продуктах для детского питания в организованных коллективах, что создает правовой пробел и не позволяет в полной мере обеспечить принципы здорового и безопасного питания для наиболее уязвимой категории населения. "Предлагается ввести запрет на использование пальмового и пальмоядрового масел, а также их стеариновых фракций в пищевых продуктах, предназначенных для питания детей в образовательных учреждениях, учреждениях социальной защиты, организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в иных организованных коллективах", - сказано в пояснительной записке. Добавляется, что данная норма будет распространяться на все продукты, поставляемые для питания детей в вышеуказанные учреждения, включая готовые блюда, кулинарные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также молочную продукцию. В тексте законопроекта подчеркивается, что данное ограничение обусловлено необходимостью исключения из рациона детей продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и компонентов, которые могут негативно влиять на их здоровье, способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта будет способствовать реализации государственной политики в области охраны здоровья детей, профилактики хронических заболеваний и обеспечения безопасного и качественного питания в организациях, ответственных за воспитание и оздоровление детей.

