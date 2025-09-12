Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили внести в ЕГРН сведения о границах сельхозугодий - 12.09.2025
В Госдуме предложили внести в ЕГРН сведения о границах сельхозугодий
В Госдуме предложили внести в ЕГРН сведения о границах сельхозугодий
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается вносить в единый госреестр недвижимости (ЕГРН) сведения о границах сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. "Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении указанный законопроект", - сказано в решении комитета, которое размещено в думской электронной базе. В пояснительной записке к проекту, доступном в думской электронной базе, отмечается, что сейчас сведения о границах сельскохозяйственных угодий, к которым относятся пашни, сенокосы, пастбища, сады, виноградники, вносятся только в единую федеральную инфосистему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий. Отсутствие сведений о них в ЕГРН может приводить к тому, что земли сельскохозяйственного назначения могут быть необоснованно отнесены к землям иных категорий, включены в границы населенных пунктов, предоставлены под строительство. По мнению кабмина, предложенные поправки в закон о госрегистрации недвижимости позволят учесть особенности правового режима сельскохозяйственных земель при выполнении операций с недвижимым имуществом и осуществлении учетно-регистрационных действий. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.
11:18 12.09.2025
 
В Госдуме предложили внести в ЕГРН сведения о границах сельхозугодий

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается вносить в единый госреестр недвижимости (ЕГРН) сведения о границах сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
"Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении указанный законопроект", - сказано в решении комитета, которое размещено в думской электронной базе.
В пояснительной записке к проекту, доступном в думской электронной базе, отмечается, что сейчас сведения о границах сельскохозяйственных угодий, к которым относятся пашни, сенокосы, пастбища, сады, виноградники, вносятся только в единую федеральную инфосистему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий. Отсутствие сведений о них в ЕГРН может приводить к тому, что земли сельскохозяйственного назначения могут быть необоснованно отнесены к землям иных категорий, включены в границы населенных пунктов, предоставлены под строительство.
По мнению кабмина, предложенные поправки в закон о госрегистрации недвижимости позволят учесть особенности правового режима сельскохозяйственных земель при выполнении операций с недвижимым имуществом и осуществлении учетно-регистрационных действий.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.
