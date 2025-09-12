https://1prime.ru/20250912/gd-862177868.html
В Госдуме предложили внести в ЕГРН сведения о границах сельхозугодий
В Госдуме предложили внести в ЕГРН сведения о границах сельхозугодий - 12.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили внести в ЕГРН сведения о границах сельхозугодий
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается вносить в единый госреестр недвижимости (ЕГРН)... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T11:18+0300
2025-09-12T11:18+0300
2025-09-12T11:18+0300
россия
госдума
дума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается вносить в единый госреестр недвижимости (ЕГРН) сведения о границах сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. "Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении указанный законопроект", - сказано в решении комитета, которое размещено в думской электронной базе. В пояснительной записке к проекту, доступном в думской электронной базе, отмечается, что сейчас сведения о границах сельскохозяйственных угодий, к которым относятся пашни, сенокосы, пастбища, сады, виноградники, вносятся только в единую федеральную инфосистему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий. Отсутствие сведений о них в ЕГРН может приводить к тому, что земли сельскохозяйственного назначения могут быть необоснованно отнесены к землям иных категорий, включены в границы населенных пунктов, предоставлены под строительство. По мнению кабмина, предложенные поправки в закон о госрегистрации недвижимости позволят учесть особенности правового режима сельскохозяйственных земель при выполнении операций с недвижимым имуществом и осуществлении учетно-регистрационных действий. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
россия, госдума, дума
В Госдуме предложили внести в ЕГРН сведения о границах сельхозугодий
Комитет ГД рекомендовал внести в ЕГРН сведения о границах сельхозугодий
