https://1prime.ru/20250912/gd-862212890.html

ЛДПР предложила изменить выплаты пособий при рождении второго ребенка

ЛДПР предложила изменить выплаты пособий при рождении второго ребенка - 12.09.2025, ПРАЙМ

ЛДПР предложила изменить выплаты пособий при рождении второго ребенка

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T19:39+0300

2025-09-12T19:39+0300

2025-09-12T19:39+0300

общество

татарстан

леонид слуцкий

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается установить право женщин на одновременное получение пособия по беременности и родам в связи с наступлением повторной беременности и ежемесячного пособия по уходу за ребенком при рождения первого, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Согласно действующему законодательству, женщина, забеременевшая в период отпуска по уходу за первым ребёнком, имеет право выбора пособия. Она может продолжать получать ежемесячные выплаты на первого ребенка либо оформить пособие по беременности и родам (декретные) на второго. В большинстве случаев выгоднее выбрать "декретные", так как они рассчитываются исходя из 100% среднего заработка. При этом отпуск по уходу за первым ребенком прерывается, и ежемесячное пособие на него перестает начисляться. "Законопроектом предлагается в случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком, выплачивать ей оба пособия в периоды соответствующих отпусков", - сказано в пояснительной записке. Как рассказал в разговоре с агентством Слуцкий, сегодня "наша нация" вырождается, а демографический коэффициент растет в другую сторону, стремясь вниз. "Мы предлагаем различные меры, есть особенно отличившиеся, которые заявляют все подряд, лишь бы попасть в новостные заголовки, а на практике складывается обратная ситуация... Невозможность получать два пособия - не лезет ни в какие рамки! Это не такие большие деньги, это "минималочка", которую государство просто обязано обеспечить. У нас сегодня женщина решается на рождение второго ребенка, но она должна выбирать, какое пособие сохранить, а от какого отказаться! Это полная бессмыслица", - рассказал в разговоре с агентством Слуцкий. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сообщила РИА Новости, что данная мера "очень нужная", потому что, по ее словам, два пособия - лучше, чем одно. "Уточним, что получать такое пособие будет небольшое количество мам, потому что у нас не так много желающих рожать одного за другим, вот так не отходя от производства. Когда мама воспитывает детей и рожает их одного за другим, конечно же, у нее нет возможности даже на какую-то небольшую подработку, как правило, поэтому два пособия помогут ей обеспечивать детей и независимо от материального положения, это пособие должно быть достойным, чтобы семья была уверена в том, что она сможет не только двоих, но и троих, и четверых детей родить, достойно воспитать, обеспечить всем необходимым. Если у нас стоит вопрос демографического выбора, если у нас сейчас просто физически не хватает женщин детородного возраста, то нам нужно максимально стимулировать тех, кто хочет и может рожать детей", - отметила она. Волынец добавила, что далеко не каждая мама имеет мужа. По ее словам, сегодня все больше женщин рожают не только первого, но и второго, и третьего ребенка без спутника: либо брак распался, либо она так и не смогла создать семью. Поэтому, как отметила детский омбудсмен Татарстана, для такой женщины двойное пособие - это очень желательный выход из сложной ситуации, потому что в противном случае женщина будет стоять перед так называемым демографическим выбором репродуктивным - рожать ей ребенка или же выйти на работу для того, чтобы первого ребенка можно было содержать.

https://1prime.ru/20250704/posobiya-859154579.html

https://1prime.ru/20250901/sotsfond-861568545.html

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , татарстан, леонид слуцкий