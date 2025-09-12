https://1prime.ru/20250912/gostinitsy-862161545.html
Гостиницам предложили разрешить заселять туристов с помощью мессенджера Max
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Гостиницам и иным средствам размещения предлагают разрешить заселять туристов с помощью мессенджера Max, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства РФ "Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения в Российской Федерации".
Соответствующий документ, разработанный Минэкономразвития, опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Проект постановления предусматривает внедрение возможности заселения путем предоставления гражданами сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, с использованием многофункционального сервиса обмена информацией (мессенджер Max), что способствует повышению удобства и доступности услуг для потребителей", - сказано в пояснительной записке.
Согласно проекту постановления, возможность размещать постояльцев с помощью мессенджера Max будет у гостиниц (и иных средств размещения), которые будут использовать в целях заселения единую биометрическую систему.
В пояснительной записке к проекту также отмечается, что в настоящее время на законодательном уровне утверждены правила предоставления гостиничных услуг, а правила предоставления услуг иных средств размещения - не определены.
"В сложившейся ситуации услуги средств размещения предоставляются в различных формах и с разным уровнем качества, отсутствие единых правил затрудняет оценку качества услуг и защиту прав потребителей. Утверждение правил предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения является необходимым шагом для обеспечения прозрачности и надежности рынка туристских услуг", - указывают авторы документа.
Кроме того, проект постановления предусматривает подробное описание документов, необходимых для заселения иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе несовершеннолетних.
Также в проекте подзаконного акта прописаны правила применения в гостиницах и иных средствах размещения невозвратного бронирования.
Предполагаемый срок вступления в силу проекта постановления – 1 марта 2026 года, срок действия проекта постановления – до 1 марта 2032 года.
